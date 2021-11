Eksperci z zakresu bibliografii podkreślają szczególne znaczenie manuskryptu, ponieważ Albert Einstein pozostawił po sobie niewiele materialnych pamiątek, tym bardziej pism, czy dokumentów.

Dokument Einsteina na sprzedaż

Dokument został opracowany przez Einsteina i jego kolegę, szwajcarskiego fizyka Michela Besso, między czerwcem 1913 a początkiem 1914 roku. Paryski dom aukcyjny Christie's wycenił go na ok. trzy miliony euro. Pod młotek trafi we wtorek 23 listopada.

54-stronicowy manuskrypt, zwany jest "rękopisem Einsteina-Besso", jest jednym z dwóch zachowanych dokumentów, które dotyczą jednego z kluczowych odkryć Einsteina. Drugim są notatki Einsteina przechowywane w archiwach Uniwersytetu Jerozolimskiego.



- Ten dokument przedstawia pracę dwóch badaczy, którzy współpracowali a jednocześnie rywalizowali. Czasem działali niemal w symbiozie, co możemy odczuć, przeglądając ten manuskrypt. Pracowali nad nim w latach 1913-1914. Jest to niezwykle ważne, ponieważ dokumenty Einsteina sprzed 1919 roku są niezwykle rzadkie. Einstein niewiele pisał, więc sam fakt, że ten manuskrypt przetrwał, to coś niesamowitego - mówił Vincent Belloy, ekspert ds. ksiąg i manuskryptów domu aukcyjnego Christie's.

Teoria opracowana przez Alberta Einsteina w latach 1907-1915 stwierdza, że grawitacja jest wynikiem zakrzywienia przestrzeni. Masywne obiekty mogą oddziaływać na czas i przestrzeń wokół siebie, powodując ich zakrzywienie.