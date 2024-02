Łukaszenka straszy rozbiorem. "Polska granica aż do Mińska"

- Polska ma prawo do zachodnich ziem Białorusi . A w przypadku porażki Rosji, Białoruś będzie się rozwijać kosztem zachodnich ziem Rosji - powiedział Łukaszenka, insynuując, że to cytat jednego z białoruskich polityków znajdujących się na emigracji.

Białoruś. Łukaszenka straszy opozycją i Polską

Białoruski dyktator zapytał swoich słuchaczy, kto z nich przystałby na taką propozycję. On sam stwierdził, że nie wyrazi nigdy zgody na takie rozwiązanie. Łukaszenka przekazał także, że nie ma zamiaru nikomu stwarzać problemów. Dodał, że jego kraj "nie rości sobie praw czy to do Wilna, czy Białegostoku". - To, co mamy historycznie, nam wystarczy. To są ziemie białoruskie - wskazał.