W skrócie Na Teneryfie pojawił się śnieg w wyniku sztormu Teresa, ogłoszono alarm pogodowy i zamknięto niektóre drogi, odwołano loty oraz wydarzenia plenerowe.

Szczyt wulkanu Teide został pokryty śniegiem, co lokalne media uznały za nietypowe zjawisko, a zamknięto trzy główne podejścia do Parku Narodowego Teide i drogę do rezerwatu Punta de Teno.

Sztorm wywołał osuwiska, powodzie, silne wiatry i wysokie fale, co spowodowało blokady na drogach oraz wprowadzenie tymczasowych schronów także na sąsiednich wyspach.

Opady śniegu na Teneryfie rozpoczęły się w czwartek rano, kilka dni po tym, jak portugalskie służby meteorologiczne ostrzegły przed zbliżającym się do regionu Wysp Kanaryjskich sztormem Teresa.

"Rząd Wysp Kanaryjskich apeluje do społeczeństwa o zachowanie ostrożności w związku z pogarszającą się pogodą spowodowaną" - napisano w piątkowym komunikacie Rady Teneryfy.

Śnieg na Teneryfie. Wydano ostrzeżenia pogodowe

W piątek władze Teneryfy podtrzymały alert w związku z niebezpieczną sytuacją pogodową. Decyzja wynika z przyjętego przez kanaryjski rząd planu kryzysowego dla ryzyka niekorzystnych zjawisk meteorologicznych. Ostrzeżenie wydano dla obszarów powyżej 2000 m n.p.m.

Jak relacjonuje lokalny dziennik "El Dia", w piątek rano mieszkańcy i turyści mogli ujrzeć górę wulkaniczną Teide w całości pokrytą śniegiem, co nie zdarzało się od lat. Wobec złej pogody trzy główne podejścia do Parku Narodowego Teide zostały zamknięte, podobnie jak droga dojazdowa do rezerwatu Punta de Teno.

Blokady dróg spowodowane sztormem w rejonie Wysp Kanaryjskich

Śnieg to obecnie nie jedyny problem Teneryfy. Sztorm spowodował również liczne osuwiska na drodze, blokując dojazd do chronionych obszarów przyrody. Co więcej, według redakcji portalu BBC Weather, duża ilość deszczu może zagrozić powodzią, a silne wiatry i wzburzone morze grożą szkodami na wybrzeżach.

Na obszarach, na których występują utrudnienia z przemieszczaniem się, powstały tymczasowe schrony.

Ostrzeżenia będą wstępnie obowiązywać do niedzieli. Podobne wydano również na sąsiednich wyspach Gran Canaria i La Gomera, a na La Palma i El Hierro władze alarmują przed możliwymi falami o wysokości do sześciu metrów.

Źródła: "El Dia", BBC

