Do zdarzenia doszło 18 grudnia w Australii, w stanie Australia Zachodnia. Pod nadzorem tamtejszego Departamentu Różnorodności Biologicznej, Ochrony Przyrody i Atrakcji Australii (DBCA) przeprowadzono kontrolowane wypalanie buszu, żeby zapobiec większym pożarom , które mogłyby mieć dramatyczny przebieg.

Takie eukaliptusy rosną tylko tu

Jak jednak informują miejscowi obrońcy przyrody, sztucznie wywołany pożar doprowadził do zniszczenia jednego z eukaliptusów z gatunku Eucalyptus jacksonii . To wyjątkowe drzewa, rosnące tylko w tym jednym miejscu na Ziemi.

Każde drzewo tego gatunku jest niezwykle cenne, ponieważ rosną one tylko w tym miejscu świata, znanym jako "Aleja Gigantów", znajdującym się około 400 kilometrów od miasta Perth.

Eukaliptusy z gatunku Eucalyptus jacksonii mogą żyć ponad 500 lat i dorastają do 75 metrów wysokości. Niektóre z nich mogą przeżyć ponad tysiąc lat .

Kilkaset innych drzew ocalało

Biuro prasowe departamentu oświadczyło, że zniszczony eukaliptus zostanie pozostawiony po to, żeby stał się domem dla różnych gatunków roślin i zwierząt oraz umożliwił rozrost młodszych drzew.

Jednocześnie DBCA podkreśliło, że kontrolowane pożary są głównym narzędziem władz stanu w walce z niszczycielskimi pożarami, które latem pustoszą australijski busz. Mają one bowiem ograniczać ich zasięg i zmniejszać ich intensywność. Co do ich skuteczności zdania ekspertów są jednak podzielone, zwłaszcza jeśli chodzi o ten rejon Australii.