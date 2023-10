Temperatura wody sięga 40 st. C. Odnaleziono ponad 100 martwych delfinów

Ponad 100 martwych delfinów odnaleziono w Amazonii - podaje CNN. Według ekspertów zwierzęta stały się ofiarami suszy i temperatury wody zbliżającej się do 40 st. C. Najwięcej przypadków śmiertelnych dotyczy delfinów różowych rzecznych. Jest to gatunek krytycznie zagrożony wyginięciem.