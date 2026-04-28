W skrócie Federalna Komisja Łączności zarządziła przyspieszoną weryfikację koncesji stacji ABC, należącej do firmy Disney po żądaniu Donalda i Melanii Trump zwolnienia Jimmy'ego Kimmela.

Donald i Melania Trump zażądali odwołania programu Kimmela w ABC z powodu żartu, dotyczącego pierwszej damy, który uznali za nawoływanie do przemocy przed rzekomą próbą zamachu na prezydenta.

Kimmel był wcześniej zawieszony po komentarzu, dotyczącym ruchu MAGA oraz zarzutach, że ruch ten próbuje czerpać korzyści polityczne z zabójstwa influencera Charliego Kirka.

Nakaz amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności (FCC) dotyczy firmy Disney, która jest właścicielem stacji ABC, oraz jej spółek zależnych zajmujących się telewizją.

Nastąpiło to po tym, jak zarówno Donald, jak i Melania Trump zażądali od stacji odwołania nocnego programu komediowego Kimmela z powodu żartu, który określili jako nawoływanie do przemocy, na kilka dni przed rzekomą próbą zamachu na prezydenta USA.

Trump wściekły na Kimmela. Poszło o żart

Trump stwierdził, że Kimmel powinien zostać zwolniony za porównanie pierwszej damy do "oczekującej wdowy".

W programie z zeszłego tygodnia Kimmel wcielił się w rolę prowadzącego coroczny bankiet Stowarzyszenia Korespondentów Białego Domu, która odbyła się w sobotę w Waszyngtonie, zwracając się do pierwszej damy słowami: "Pani Trump, promienieje pani jak oczekująca wdowa".

Trump w czerwcu kończy 80 lat i jest najstarszym prezydentem, który objął urząd w Stanach Zjednoczonych. Jego żona, była modelka urodzona w Słowenii, ma 56 lat.

Pierwsza dama również ostro skrytykowała Kimmela w oświadczeniu, wzywając stację ABC do "zajęcia stanowiska" wobec prowadzącego program. Kimmel zbył tę krytykę w swoim programie w poniedziałek, mówiąc, że ten żart był "oczywiście żartem na temat różnicy wieku między nimi".

- To był bardzo łagodny żart na temat tego, że on ma prawie 80 lat, a ona jest młodsza ode mnie - powiedział Kimmel. - Nie było to w żadnym wypadku wezwaniem do zabójstwa i oni o tym wiedzą - dodał.

We wtorek Biały Dom ponownie wygłosił ponowne pretensje, a dyrektor ds. komunikacji Steven Cheung na X określił Kimmela jako "g.....o człowieka" za to, że "podwoił stawkę w tym żarcie, zamiast postąpić przyzwoicie i przeprosić".

Kimmel już wcześniej popadł w konflikt z ruchem MAGA

Jako znany gospodarz programu komediowego, emitowanego późnym wieczorem, Kimmel znalazł się w centrum debaty na temat wolności słowa chronionej konstytucją.

We wrześniu ubiegłego roku został na krótko zawieszony w prowadzeniu programu pod presją rządu po tym, jak stwierdził, że skrajnie prawicowy ruch MAGA Trumpa próbuje czerpać korzyści polityczne z zabójstwa influencera Charliego Kirka.

Źródło: AFP

