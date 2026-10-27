W skrócie Prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gahr Stoere przeprowadzili rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem na temat trwającej wojny w Ukrainie.

Po zakończeniu rozmów z rosyjskim przywódcą, fińscy i norwescy liderzy skontaktowali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić przebieg dyskusji.

Wcześniej Kreml przekazał gotowość do wznowienia trójstronnych rozmów pokojowych z Ukrainą oraz USA.

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Prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Norwegii Jonas Gahr Stoere odbyli we wtorek rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w sprawie wojny w Ukrainie - poinformowało biuro Stubba w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.

"Rozmowa była szczera i merytoryczna. Jesteśmy krajami sąsiadującymi z Rosją. Wynik tej wojny będzie miał bezpośredni wpływ na nasze i europejskie bezpieczeństwo. Zakończenie wojny wymaga bezpośrednich rozmów" - napisał prezydent Finlandii.

"Wojna wiąże się z ogromnymi kosztami ludzkimi i materialnymi. Cierpienie i zniszczenia będą odczuwalne przez kolejne pokolenia. W trakcie rozmowy podkreśliliśmy znaczenie deeskalacji" - oświadczył Stoere.

Zdecydowane oświadczenie Putina. "Polityki UE i NATO przedłużają konflikt"

Do rozmowy doszło z inicjatywy liderów Finlandii i Norwegii. Jej celem było bezpośrednie przekazanie Putinowi stanowiska dotyczącego przyszłych negocjacji mających na celu zakończenia wojny, a także omówienie "działań dyplomatycznych zmierzających do jej zakończenia i wspierania pokoju oraz stabilności w Europie".

Według agencji TASS Putin przekazał obu liderom, że pokój na Ukrainie jest możliwy tylko wtedy, gdy uwzględnione zostaną interesy Rosji.

Rosyjski przywódca powiedział też, że "konfrontacyjna polityka UE i NATO przedłuża konflikt" - pisze Reuters. To narracja, która stanowi stały element propagandy Moskwy.

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Premier Norwegii i prezydent Finlandii rozmawiali z Putinem. Tematem wojna w Ukrainie

Z fińskimi i norweskimi liderami dyskutował także prezydent Ukrainy. "Premier Norwegii Jonas Gahr Stoere i ja mieliśmy dobrą rozmowę telefoniczną z Wołodymyrem Zełenskim, otwiera się w nowym oknie" - napisał prezydent Finlandii na platformie X.

"Rozmawialiśmy o naszej wcześniejszej rozmowie z Putinem. Finlandia i Norwegia będą nadal wspierać Ukrainę oraz wysiłki na rzecz sprawiedliwego i trwałego pokoju" - zadeklarował.

Stoere oświadczył z kolei, że Norwegia i Finlandia "będą kontynuować wsparcie dla Ukrainy oraz wysiłki na rzecz zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju".

Zełenski zabrał głos. "Potrzebne są realne kroki deeskalacyjne"

Oświadczenie wydał też Zełenski, który wskazał, że "jest wdzięczny za szczegółowe informacje" udzielone mu przez obu liderów, a także za ich "aktywne wsparcie" dla ukraińskiej dyplomacji i wysiłków pokojowych.

"Alex i Jonas jasno dali do zrozumienia rosyjskiemu przywódcy, że potrzebne są realne kroki deeskalacyjne dotyczące naszej energii i infrastruktury" - napisał dodatkowo.

Zełenski omówił z liderami Norwegii i Finlandii "przygotowania do trójstronnego spotkania planowanego na listopad na poziomie zespołów ukraińskich, amerykańskich i rosyjskich".

"Finlandia i Norwegia, jako kraje graniczące z Rosją, mają szczególny interes w solidnych i niezawodnych ustaleniach bezpieczeństwa. Omówiliśmy także różne formaty współpracy z partnerami w Europie, które mogą być przydatne w dalszym wspieraniu dyplomacji, naszej obrony i wspólnego bezpieczeństwa" - podsumował swój wpis prezydent Ukrainy.

"Należy zachować ostrożność". Premier Danii ostrzega

Krytycznie nastawiona do wtorkowej rozmowy jest premier DaniiMette Frederiksen. - Uważam, że powinniśmy dbać o jedność Europy, a nie działać na własną rękę - powiedziała w rozmowie z duńską telewizją DR i TV2.

- Jestem bardzo sceptyczna co do tej norwesko-fińskiej inicjatywy. Nie została ona skoordynowana z nikim z nas - powiedziała liderka. Jak dodała, w kontekście kontaktów z Rosją "należy zachować ostrożność".

Frederiksen przyznała też, że "nie wie", co można osiągnąć dzięki rozmowie z Putinem. Jak zaznaczyła, "nie dostrzega żadnych sygnałów świadczących, o tym, że Rosja pragnie pokoju z Europą". Przypomniała też, że Europa regularnie doświadcza działań hybrydowych ze strony Kremla, natomiast Ukraina jest agresywnie atakowana.

Witkoff poleciał do Rosji. Kreml "gotowy" wznowić trójstronne rozmowy

Według Reutersa przywódcy Europy, otwiera się w nowym oknie Zachodniej w większości unikają kontaktu z Putinem od czasu, gdy Rosja rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę w lutym 2022 roku.

Rosja natomiast często oskarża rządy europejskie o rzekome "podżeganie do wojny poprzez uzbrajanie Ukrainy i odmowę rozmów z Moskwą, otwiera się w nowym oknie".

W miniony wtorek Stoere i Stubb spotkali się w Oslo, otwiera się w nowym oknie z Zełenskim i specjalnym wysłannikiem USA Steve'em Witkoffem. Według agencji AFP najnowsza rozmowa liderów Finlandii i Norwegii z Putinem stanowiła kontynuację tego spotkania.

W środę Witkoff pojechał do Rosji z wypracowanymi w Oslo propozycjami pokojowymi. Kreml oświadczył po rozmowach, że Rosja jest gotowa wznowić trójstronne rozmowy pokojowe z Ukrainą i USA w listopadzie.

Źródło: Reuters, AFP, TASS



