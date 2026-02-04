Telefon do Putina, potem do Trumpa. Chiny planują "wielkie rzeczy"
Prezydent Chin Xi Jinping odbył w środę rozmowy telefoniczne z przywódcami Rosji i Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA Donald Trump przekazał, że było to "wspaniałe spotkanie", a sam Xi stwierdził, że stworzą razem "wielkie, dobre rzeczy". Chiński przywódca w jednej sprawie ostrzegł Trumpa. Szczegóły rozmowy z Putinem owiane są natomiast tajemnicą.
W skrócie
- Xi Jinping przeprowadził rozmowy telefoniczne z Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem.
- Donald Trump i Xi Jinping omawiali kwestie handlu, w tym import soi oraz temat relacji handlowych z Tajwanem.
- Xi Jinping ostrzegł Trumpa w sprawie Tajwanu. Rosja została poinformowana o rozmowie z USA.
Najpierw Xi Jinping połączył się zdalnie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a zaledwie kilka godzin później odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem.
Amerykański przywódca napisał na platformie Truth Social, że była to "wspaniała rozmowa", która zwiastuje wzmocnienie relacji chińsko-amerykańskich.
"Relacje z Chinami i moje osobiste relacje z prezydentem Xi są wyjątkowo dobre i oboje zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie ich w tym stanie" - komentował Trump.
Chiny. Xi Jinping rozmawiał z przywódcami Rosji i USA
Jak donosi agencja Reutera, Xi Jinping zgodził się między innymi na zwiększenie importu soi o 8 milionów ton, co ma pomóc w przywróceniu równowagi amerykańskiego rolnictwa. Podczas rozmowy poruszono również kwestie handlu surowcami naturalnymi.
Xi poinformował Trumpa, że chciałby w nowym roku "osiągnąć jeszcze więcej wielkich i dobrych rzeczy", jeśli chodzi o współpracę z prezydentem USA. Przywódcy USA i Chin ostatni raz rozmawiali telefonicznie pod koniec listopada, wówczas Trump chwalił się "niezwykle silnymi" relacjami z Chinami.
Podczas środowej rozmowy chiński przywódca ostrzegł jednak Trumpa przed utrzymywaniem zbyt bliskich kontaktów handlowych z Tajwanem.
"Stany Zjednoczone muszą ostrożnie podchodzić do sprzedaży broni Tajwanowi" - przekazał Pekin w podsumowaniu spotkania.
Rozmowa Trumpa z Xi Jinpingiem. W tle tajemniczy telefon do Putina
Przed kilkoma tygodniami chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało umowę handlową między USA a Tajwanem, która zakłada obniżenie ceł na tajwańskie towary eksportowane do Stanów Zjednoczonych.
Pekin wezwał wówczas Waszyngton do przestrzegania zasady "jednych Chin" i powstrzymania się od działań, które mogłyby naruszać chińską suwerenność.
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie ujawnił, czego konkretnie dotyczyło spotkanie Xi Jinpinga z prezydentem Rosji. Przekazał jednak, że Moskwa została poinformowana z wyprzedzeniem o planowanej rozmowie Xi z Donaldem Trumpem.
Źródło: Reuters