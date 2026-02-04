W skrócie Xi Jinping przeprowadził rozmowy telefoniczne z Władimirem Putinem i Donaldem Trumpem.

Donald Trump i Xi Jinping omawiali kwestie handlu, w tym import soi oraz temat relacji handlowych z Tajwanem.

Xi Jinping ostrzegł Trumpa w sprawie Tajwanu. Rosja została poinformowana o rozmowie z USA.

Najpierw Xi Jinping połączył się zdalnie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem, a zaledwie kilka godzin później odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Amerykański przywódca napisał na platformie Truth Social, że była to "wspaniała rozmowa", która zwiastuje wzmocnienie relacji chińsko-amerykańskich.

"Relacje z Chinami i moje osobiste relacje z prezydentem Xi są wyjątkowo dobre i oboje zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest utrzymanie ich w tym stanie" - komentował Trump.

Chiny. Xi Jinping rozmawiał z przywódcami Rosji i USA

Jak donosi agencja Reutera, Xi Jinping zgodził się między innymi na zwiększenie importu soi o 8 milionów ton, co ma pomóc w przywróceniu równowagi amerykańskiego rolnictwa. Podczas rozmowy poruszono również kwestie handlu surowcami naturalnymi.

Xi poinformował Trumpa, że chciałby w nowym roku "osiągnąć jeszcze więcej wielkich i dobrych rzeczy", jeśli chodzi o współpracę z prezydentem USA. Przywódcy USA i Chin ostatni raz rozmawiali telefonicznie pod koniec listopada, wówczas Trump chwalił się "niezwykle silnymi" relacjami z Chinami.

Podczas środowej rozmowy chiński przywódca ostrzegł jednak Trumpa przed utrzymywaniem zbyt bliskich kontaktów handlowych z Tajwanem.

"Stany Zjednoczone muszą ostrożnie podchodzić do sprzedaży broni Tajwanowi" - przekazał Pekin w podsumowaniu spotkania.

Rozmowa Trumpa z Xi Jinpingiem. W tle tajemniczy telefon do Putina

Przed kilkoma tygodniami chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skrytykowało umowę handlową między USA a Tajwanem, która zakłada obniżenie ceł na tajwańskie towary eksportowane do Stanów Zjednoczonych.

Pekin wezwał wówczas Waszyngton do przestrzegania zasady "jednych Chin" i powstrzymania się od działań, które mogłyby naruszać chińską suwerenność.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow nie ujawnił, czego konkretnie dotyczyło spotkanie Xi Jinpinga z prezydentem Rosji. Przekazał jednak, że Moskwa została poinformowana z wyprzedzeniem o planowanej rozmowie Xi z Donaldem Trumpem.

