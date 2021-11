Teksty o Polsce w ponad 50 światowych mediach. Autorami prezydent i prezes NBP

"Opowiadamy Polskę światu" to nie są wykupywane reklamy, projekt broni się jakością tekstów. Bardzo często zapotrzebowanie dziennikarzy jest jasne: Chopin, jak wasza gospodarka radzi sobie z pandemią, co się dzieje na granicy wschodniej" - zaznacza prezes Instytutu Nowych Mediów (INM), Eryk Mistewicz, który jest inicjatorem i od ponad trzech lat organizatorem projektu.

Prezydent RP Andrzej Duda, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki, były minister obrony i spraw zagranicznych Litwy Linas Linkeviczius, historyk z Uniwersytetu Princeton prof. Harold James i były dyrektor departamentu w instytucie Yad Vashem, przyznającego tytuły "Sprawiedliwych wśród Narodów Świata", Mordecai Paldiel - to tylko niektórzy z autorów obecnej edycji.

"W mediach na świecie ukażą się teksty o wartościach dla Polaków ważnych. Tłumaczące polskiego ducha, polskie DNA, ale także pozwalające, dzięki perspektywie historycznej, lepiej zrozumieć nasze współczesne wybory. Teksty te przeczytają w swoich gazetach i na swoich portalach czytelnicy we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii, Rosji, Senegalu, Algierii, Wenezueli, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Malezji czy Singapurze" - informuje szef działu projektów międzynarodowych INM Michał Kłosowski.

Artykuł Andrzeja Dudy. "Europejczycy muszą działać razem"

"Dzieje naszej utraconej i z trudem odzyskanej państwowości sprawiły, że siebie samych i zmieniający się świat postrzegamy przede wszystkim przez pryzmat wolności i solidarności. (...) Wolność, solidarność i szacunek dla prawa uznajemy za wartości fundamentalne, nierozdzielne i komplementarne. Jestem głęboko przekonany, że tylko w oparciu o nie społeczność europejska zaradzi piętrzącym się przed nią kryzysom (...). Jeżeli Europejczycy chcą stawić im czoła, muszą działać razem. Muszą działać teraz" - pisze w swoim artykule prezydent Andrzej Duda.

"Należę do pokolenia, które w dorosłość wchodziło już w wolnej Polsce, świeżo przyjętej do Paktu Północnoatlantyckiego. Jako historyk dobrze jednak wiem, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Dziś musimy ją umacniać, tworząc sprawnie działające instytucje, państwo atrakcyjne dla swoich obywateli i jako sojusznik na arenie międzynarodowej" - podkreśla Karol Nawrocki.

Adam Glapiński: Coraz wyższy poziom życia Polaków

"Polska gospodarka szybko i systematycznie nadrabia dystans wobec bogatszych krajów europejskich, czego efektem jest coraz wyższy poziom życia Polaków. Należy przy tym pamiętać, że musieliśmy odrobić straty, które akumulowały się przez długie dekady, a które były efektami trudnych dziejów Polski. Nasz kraj na 123 lata zniknął z mapy świata, ucierpiał w dwóch wojnach światowych i ma za sobą kilkadziesiąt lat komunizmu. Obecnie możemy z satysfakcją i dumą patrzeć, jak te historyczne zaległości znikają" - tak polski cud gospodarczy opisuje Adam Glapiński.

Opinię szefa polskiego banku centralnego wzmacnia tekst Harolda Jamesa, który stwierdza: "Polska była jedynym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym wzrost dochodów utrzymywał się przez cały okres kryzysu finansowego roku 2008, a w ostatnim czasie jest to kraj, w którym zanotowano najmniejsze straty gospodarcze spowodowane pandemią COVID-19".

O roli kultury w budowaniu i wzmacnianiu tożsamości narodowej pisze minister Gliński, przypominając Konkurs Chopinowski i postać Fryderyka Chopina: "Polskość i zarazem europejskość, swojskość i uniwersalność, emocje i doskonała artystyczna forma - muzykę Chopina rozumieć można na wiele sposobów". "Dziś wykonywana przez najwybitniejszych pianistów świata, słuchana przez dziesiątki milionów nie tylko melomanów od Japonii po północną Kanadę, jest najlepszą, nietracącą na aktualności, na polskości i na uniwersalizmie wizytówką polskiej kultury" - dodaje wicepremier.

"Opowiadamy Polskę światu" to tym razem także komentarz do bieżących wydarzeń w naszym regionie. Linas Linkeviczius pisze o zagrożeniach dla UE i działaniach podejmowanych w ostatnich miesiącach wspólnie przez Polskę i Litwę: "Sprowadzanie przez Białoruś z Bliskiego Wschodu samolotami tysięcy migrantów do Mińska i próba przerzucenia ich przez wschodnie granice Unii Europejskiej to nic innego, jak kolejne działania hybrydowe ze strony Rosjan - tym razem testujące solidarność europejską. Litwa i Polska zdają ten egzamin przy wsparciu innych krajów Unii".

Wcześniejsze edycje "Opowiadamy Polskę światu" związane były z rocznicami wybuchu II wojny światowej, wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz, Bitwy Warszawskiej, Grudnia '70 czy urodzin św. Jana Pawła II. Ponad miliard zasięgu miały teksty na 40-lecie "Solidarności" opublikowane w 38 krajach. Z okazji 230. Rocznicy Konstytucji 3 Maja teksty o “polskiej duszy" opublikowały tytuły w 62 krajach, w 22 językach. W rocznicę 17 września 1939 r. teksty z Polski dotarły do ponad 70 krajach, w tym trzy teksty (prezydenta Andrzeja Dudy, brytyjskiego historyka Rogera Moorhouse’a i Karola Nawrockiego, prezesa IPN) zostały opublikowane w prasie w Rosji - podkreśla Mistewicz.

Najnowsza odsłona projektu "Opowiadamy Polskę światu" realizowana jest przez Instytut Nowych Mediów przy wsparciu Instytutu Pamięci Narodowej, Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Polskiej Agencji Prasowej.