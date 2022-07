Teksas: Postrzelony mężczyzna zamiast karetki wezwał Ubera

Postrzelony w szyję mężczyzna wezwał Ubera, by dojechać do szpitala - podała policja w Houston w Teksasie. Wcześniej brał on udział w kłótni z dwoma innymi mężczyznami.

