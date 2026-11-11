W skrócie Szef służb bezpieczeństwa Iranu Mohsen Rezaei zagroził atakami na amerykańskie bazy wojskowe, jeśli zostaną one wykorzystane do zbombardowania irańskiego terytorium.

Iran regularnie atakował bazy USA na Bliskim Wschodzie w ramach odwetu za wspólne uderzenia amerykańsko-izraelskie.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio oświadczył, że obecnie nie ma potrzeby prowadzenia ataków, ponieważ Amerykanie skutecznie osłabiają irańską gospodarkę.

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- Jeśli samoloty Stanów Zjednoczonych wystartują z amerykańskiej bazy wojskowej, nawet położonej w kraju europejskim lub w innym odległym regionie, aby zbombardować Iran, uderzymy w te bazy - powiedział wprost szef służb bezpieczeństwa Iranu Mohsen Rezaei.

Irański urzędnik zagroził, że w takim wypadku ataki obejmą "bardziej oddalone instalacje militarne USA", a potencjalnie także "niektóre wyspy, które w ocenie Amerykanów znajdują się poza naszym zasięgiem".

Wojna w Iranie. Teheran grozi Europie, "uderzymy"

To nie pierwsza sytuacja, w której Teheran grozi znaczącym rozszerzeniem konfliktu. Pod koniec września z otoczenia najwyższego przywódcy Modżtaby Chameneiego słychać było głosy mówiące o konflikcie sięgającym co najmniej Oceanu Indyjskiego.

W tym rejonie znajduje się strategiczna baza USA i Wielkiej Brytanii, położona na wyspie Diego Garcia. W marcu Iran wystrzelił w jej kierunku dwa pociski, żaden z nich nie sięgnął jednak celu.

Z kolei kilka dni temu Departament Sprawiedliwości USA poinformował o postawieniu zarzutów trzem mężczyznom, których określił jako "irańskich agentów". Zatrzymani mieli brać udział w spisku przeciwko brytyjskiej bazie lotniczej RAF Fairford, z której Amerykanie korzystali w czasie ataków.

Iran - USA. Mówiono o eskalacji, zmiana po wyborach połówkowych

Od momentu, w którym Stany Zjednoczone oraz Izrael uderzyły na Iran w lutym bieżącego roku, Teheran regularnie w ramach odwetu atakuje amerykańskie bazy wojskowe na Bliskim Wschodzie, położone na terytorium sojuszników USA, w tym m.in. Arabii Saudyjskiej.

Konflikt na Bliskim Wschodzie znajduje się obecnie w fazie zawieszenia - ani Amerykanie, ani Irańczycy od wielu tygodni nie przeprowadzili żadnego ataku.

Komentatorzy powszechnie wskazywali na możliwość wznowienia uderzeń po wyborach połówkowych w USA - na taki scenariusz wskazywały wypowiedzi członków administracji, w tym samego Donalda Trumpa.

Wizja eskalacji oddaliła się jednak po miażdżącym zwycięstwie demokratów. Wojna w Iranie jest wskazywana jako jedna z głównych przyczyn porażki partii prezydenta.

Wojna w Iranie jest daleka od oficjalnego zakończenia

W ten scenariusz wpisuje się m.in. niedawna wypowiedź sekretarza stanu USA Marco Rubio. Polityk stwierdził, że obecnie nie ma potrzeby przeprowadzenia ataku, jako że Amerykanie skutecznie osłabiają irańską gospodarkę.

Konflikt jest jednak daleki od oficjalnego zakończenia, mimo że w próby wynegocjowania porozumienia zaangażowały się także inne kraje regionu, w tym Katar i Pakistan. Kluczową kartą przetargową w rękach irańskiego reżimu jest cieśnina Ormuz. Teheran domaga się od Amerykanów szeregu ustępstw w zamian za jej ponowne otwarcie.

Źródło: AFP



