"Po raz pierwszy od początku zapisów ponad 150 miejsc [w Japonii - red.] w połowie czerwca doświadczyło ekstremalnego upału, przekraczającego 35 stopni" - powiedziała prof. Yukiko Imada z wydziału badań nad klimate na Uniwersytecie Tokijskim, cytowana przez serwis South China Morning Post. Jej zdaniem obecna fala upałów jest "niezwykła".

Setki hospitalizowanych, kolejne ofiary

W czwartek po południu stwierdzono czwartą ofiarę obecnej fali upałów w Japonii. To 90-letni mężczyzna znaleziony na polu w mieście Ikeda, w centralnej prefekturze Gifu. Choć przetransportowano go do szpitala, jego życia nie udało się uratować.

Seniorzy oraz najmłodsi to grupy najbardziej narażone na działanie upału. W czwartek tylko w stolicy Japonii, Tokio, do szpitali trafiło ponad sto osób w wieku od 11 do 97 lat z podejrzeniem udaru cieplnego. Jedna z tych osób znajduje się w stanie krytycznym. Łącznie w środę i czwartek z powodu upałów do szpitali przewieziono 226 osób.

Upalna fala w Japonii rozpoczęła się we wtorek i najmocniej odczuwana była w mieście Kofu, gdzie zanotowano 38,2 st. C - o ponad 10 stopni więcej od średniej dla połowy czerwca, kiedy mamy tam do czynienia z porą deszczową. W mieście Gumna było 37,7 st., C, zaś w Sizuoce 37,6 st. C.

Jak przekonuje prof. Imada, główną przyczyną tego stanu rzeczy jest rozwój rozległego wyżu na Pacyfiku, który swoim zasięgiem objął japońskie wyspy. Zazwyczaj dzieje się tak w lipcu lub sierpniu, jednak w tym roku doszło do tego znacznie wcześniej.

W piątek Japońska Agencja Meteorologiczna (JAM) wydała kolejne ostrzeżenia przed udarami cieplnymi. Swoim zasięgiem objęły one większość kraju. Według prognoz upał może się utrzymać do końca weekendu. Możliwe też, że upały utrzymają się przez kolejne dwa tygodnie - wynika z danych JAM

Kapsułka dla strażaków na czas upału

Bardzo wysokie temperatury dają się we znaki nie tylko seniorom czy dzieciom, lecz również strażakom. W środę podczas gaszenia pożaru w mieście Koganei trzech z nich doświadczyło objawów udaru cieplnego i trafiło do szpitala. Aby zapobiec kolejnym tego typu zdarzeniom opracowano specjalną pastylkę.

Problem dostrzeżono wcześniej, więc zdecydowano się na odpowiednie działania. Firma Sato Pharmaceutical Co., Ltd. z miasta Kashihara, w porozumieniu z miejscowymi strażakami, opracowała nowy suplement soli, mający zapobiegać udarom cieplnym.

Od października pracowała nad kapsułką, którą strażacy mogliby zażywać przed pracą i która nie powodowałaby skutków ubocznych, a zapewniła odpowiednie nawodnienie oraz dostarczyć organizmowi sole i minerały. Z suplementu od lipca do września 2024 roku korzystało 200 strażaków, którzy produkt zaopiniowali.

Źródło: SCMP.com, NHK, Asahi.com

