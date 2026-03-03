Z Adą Konieczny w "przedwojennych" czasach - jak rozmawiamy o niedawnej przeszłości - przechadzaliśmy się nadmorskimi promenadami Dubaju. Dziś wspominamy rozmowy o tym, jak do niemożliwości przewidywalne i uporządkowane było to miejsce. Jak pilnujący plaży robotnik, pewnie z jednego z państw Azji, gonił niesiony przez wiatr papierek po batoniku.

- Mam poczucie rozwarstwienia rzeczywistości. Z jednej strony mamy zbijane nad Dubajem rakiety. Z drugiej, jak widzę w mediach społecznościowych - część osób w tych samych bikini co przed weekendem po prostu baluje na palmie (Palm Jumeirah - sztuczna wyspa w kształcie palmy). Ludzie się bawią, a w tle chmura dymu nad hotelem - mówi Interii.

W sobotę na plac zabaw światowej elity spadły fragmenty zestrzelonego irańskiego drona. Hotel Fairmont "na palmie" to jeden z najbardziej luksusowych adresów Dubaju.

Polka w Dubaju: To pierwsza taka sytuacja

Ada mieszka w Dubaju od dekady. Pomaga zakładać firmy i inwestować w miejscu, które jest - było? - synonimem zysków.

- To pierwsza taka sytuacja w historii tego kraju. Były różne pęknięcia w gospodarce, był kryzys 2008 roku, gigantyczny kryzys związany z pandemią. Teraz odczuwamy też jednak tąpnięcie w poczuciu bezpieczeństwa. Ja się nie boję, ale strach na pewno odczuwają ludzie, którzy nie mają dużego doświadczenia tu w Dubaju. Pojawia się dysonans poznawczy. Ja nigdy nie zamykałam nawet drzwi wejściowych do domu - dodaje Ada Konieczny.

Dubaj to nie tylko luksus, ale też dyscyplina. Z ust rządzących płyną komunikaty, żeby zachować spokój, nie panikować, a przede wszystkim - nie rozsiewać plotek i niesprawdzonych informacji.

200 tys. kary za plotki o wojnie

- To, co mi bardzo imponuje, to sposób przekazu. Nie ma komunikacji siły i agresji. Jest komunikacja pokoju i opieki nad swoją społecznością. Słyszymy, że musimy zachować spokój. Za szerzenie paniki i fałszywych informacji jest 200 tys. dirhamów kary (to równowartość prawie 200 tys. złotych). Tu ludzie uważają na to, co mówią - mówi Ada Konieczny.

- Poza Dubajem nie ma takiej zasady, dlatego w mediach czasem pojawiają się clickbaitowe historie takie jak ewakuacja Burj Khalifa. W indyjskich mediach obraz tego, co się dzieje, to nieomal King Kong wspinający się na Burj Khalifa i ewakuacja do tajnych korytarzy pod Dubajem - dodaje rozmówczyni Interii.

Ale z każdym dniem zagrożenie jednak rośnie. Zjednoczone Emiraty Arabskie są celem ataku irańskich dronów i pocisków. Może nie bezpośrednio - bo ramię zniszczenia ma sięgnąć amerykańskich placówek dyplomatycznych i instalacji wojskowych. Sięga także jednak spokojnego snu mieszkańców i marzeń o luksusie tych wszystkich, którzy przyjechali tu spełniać swój "Dubai Dream" - marzenie o życiu w bańce luksusu.

W mediach społecznościowych pojawiły się memy przedstawiające tłumy pań w skąpych strojach, z wielkimi ustami i torebkami jeszcze większej wartości od ust, biegnącymi w stronę odlatujących samolotów. W każdym krzywym zwierciadle jest nić prawdy.

USA, Iran, Dubaj. Czy w tej sytuacji są plusy?

Napływ ludzi zamożnych do Dubaju sprawił, że ceny zaczęły szybować.

- Nie mogliśmy znaleźć apartamentu w przystępnej cenie dla mojej rodziny. Może milionerzy przestaną tu przyjeżdżać i zawyżać ceny. Już teraz widać, że sytuację bacznie obserwuje branża nieruchomości - mówi Ada Konieczny.

Kończymy rozmowę, kiedy kończy się drzemka dzieci Ady. Bo nawet w takich warunkach życie musi zachować swój rytm.

Polka z Kataru: Tu było nawet nudno

Z Donatą Bogusz znamy się z korytarzy Polskiego Radia. To dawne czasy. Po latach kontaktujmy się, bo od dekady Donata wraz z rodziną mieszka w Dosze. Łączy się ze mą z pięknego ogrodu przy domu. Nad nią błękitne niebo. Na twarzy - jak zwykle uśmiech.

Ale mieszkańcom Dohy coraz trudniej będzie zachować dobry nastrój.

- Oczywiście, że się boję. Jak wszyscy tutaj. Dla nas to nowa sytuacja. To było jedno z najbezpieczniejszych miejsc na ziemi. Powiem, że było nawet nudno. Teraz nam rakiety przylatują nad głowami. Non stop włączają się alarmy. Ja dzisiaj nie spałam w ogóle. Nasz dom położony jest w odległości 15-20 kilometrów od amerykańskiej bazy. Kiedy jest ciemno i słyszysz nie tylko ten świst (lecących obiektów - red.), ale dodatkowo jeszcze widzisz - to potęguję grozę. To jest przerażające dla kogoś, kto czuł się do tej pory bezpieczny, a teraz jest skazany na taką sytuację - mówi Interii Donata Bogusz.

Przesiadka jak pułapka

Bliski Wschód to także jedne z najlepszych na świecie linie lotnicze. Emirates, Qatar, Etihad. Wszystkie w sobotę zawiesiły rejsy. To bezprecedensowa w skali sytuacja.

W poniedziałek Etihad zdecydował się na rozładowanie części rejsów. Linie Emirates zapowiedziały, że ich loty będą odbywać się w trybie "ewakuacyjnym". Dlaczego? Bo zagrożenie w przestrzeni powietrznej jest realne. Nikt nie jest w stanie dać gwarancji, że irańska rakieta czy dron nie znajdą się w pobliżu cywilnych maszyn.

W takiej pułapce w Abu Zabi po wakacjach w Tajlandii znaleźli się Jakub Klimiuk i Kinga Hornik - polscy muzycy jazzowi, którzy coraz bardziej rozpoznawalni są na scenie muzycznej Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkają. Dokładnie w chwili, kiedy rozmawiamy, za oknem ich hotelu w wieżowcu, w oddali widać unoszący się obłok dymu i kurzu. Po trafieniu irańskiej rakiety.

Nie tak się miały kończyć wakacje. Był niepokój, lęk najbliższych nieprzygotowanych na takie "atrakcje" z wakacji. Jakub i Kinga mogą uważać się za szczęśliwców. W poniedziałek po południu wsiedli na pokład pierwszego od soboty samolotu, który startował z emirackich lotnisk w długodystansowa podróż. Największa na świecie maszyna A380 bezpiecznie zabrała ich do domu w Londynie.

Takiego szczęścia nie mają jednak tysiące turystów na całym świecie, którzy bilety bliskowschodnich linii kupowali w nadziei na poczucie komfortu i luksusu.

Wojna na Bliskim Wschodzie. Co dalej

Konflikt na Bliskim Wschodzie rozlewa się. Dziś jest już jasne, że nie będzie to tylko nerwowy weekend. Prezydent Donald Trump w niedzielę jako pierwszy wyznaczył ramy czasowe - 4-5 tygodni. Dziś mówi jednak, że "może dłużej".

Z Ammanu dla Interii, korespondent Polskiego Radia Tomasz Sajewicz

