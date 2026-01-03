W skrócie Amerykańskie siły specjalne pojmały Nicolasa Maduro i jego żonę w udanej operacji wojskowej.

Donald Trump ogłosił sukces akcji, podkreślając próbę ucieczki Maduro oraz ryzyko śmierci dyktatora.

Po operacji Trump udostępnił zdjęcia z amerykańskiego sztabu.

Prezydent USA zapowiedział kontynuację działań w Wenezueli do czasu przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji władzy.

Siły specjalne amerykańskiej armii przeprowadziły w sobotę udaną akcję pojmania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony. Waszyngton oskarżał polityka o stanie na czele zorganizowanego kartelu, który zalewa Stany Zjednoczone narkotykami.

Donald Trump mówił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej o tym, jak zachowywał się dyktator. - On chciał uciec do takiej swojej kryjówki, ale nie udało mu się - tłumaczył dziennikarzom, zwracając zarazem uwagę, iż akcja mogła zakończyć się śmiercią Maduro.

Operacja sił specjalnych USA w Wenezueli. Donald Trump pokazał zdjęcia

Po zakończeniu spotkania z mediami Trump opublikował zdjęcia z kwatery, gdzie wraz ze współpracownikami obserwował działania jednostki Delta Force w Wenezueli. Na załączonych fotografiach widać, że prezydentowi USA towarzyszył m.in. sekretarz stanu Marco Rubio.

Donald Trump obserwuje akcję sił specjalnych USA w Wenezueli Truth Social/Donald J. Trump materiał zewnętrzny

Inne ujęcia wskazuje na obecność sekretarza wojny Pete'a Hegsetha. - Nasi przeciwnicy nigdzie nie mogą czuć się bezpiecznie, bo my możemy realizować operacje precyzyjne, tajne, potężne wszędzie gdzie tylko chcemy - tłumaczył po udanej operacji w USA polityk.

Pete Hegseth obserwował w specjalnej kwaterze atak USA w Wenezueli Truth Social/Donald J. Trump materiał zewnętrzny

Poszczególne fotografie pokazują, że w amerykańskim sztabie panowała pełna koncentracja. Operację przeciwko reżimowi Maduro przygotowywano od miesięcy.

Donald Trump obserwował operację pojmania Nicolasa Maduro Truth Social/Donald J. Trump materiał zewnętrzny

Trumpowi w kwaterze towarzyszyli również dyrektor CIA John Ratcliffe oraz garstka osób zaznajomionych ze sprawą.

Dyrektor CIA John Ratcliffe - na zdj. w środku Truth Social/Donald J. Trump materiał zewnętrzny

Dyrektor CIA i prezydent USA obserwują akcję pojmania Nicolasa Maduro Truth Social/Donald J. Trump materiał zewnętrzny

Trump zapowiada rządy USA w Wenezueli. "Wyznaczymy odpowiednich ludzi"

Podczas konferencji prasowej podsumowującej akcję pojmania Nicolasa Maduro Donald Trump zapowiedział: - Zostaniemy tam (w Wenezueli - red.) dopóty, dopóki będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji. Będziemy tam rządzić do momentu kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację.

Pytany, kto będzie teraz rządził w Wenezueli, amerykański prezydent odparł: - W tej chwili wyznaczamy odpowiednich ludzi, rozmawiamy z różnymi ludźmi, ale nie możemy niczego zdradzić.

- Jest wiceprezydent (Wenezueli - red), która została wybrana przez Maduro, ale Marco (Rubio - red.) przeprowadził z nią rozmowę i ona powiedziała, że właściwie będzie się kierowała wskazówkami USA. Ona nie ma wyboru. My zadbamy o to, żeby zostało to prawidłowo przeprowadzone - nadmienił.

