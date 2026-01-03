Te zdjęcia przejdą do historii. Ujawnili, co działo się w kwaterze Trumpa
Donald Trump obserwował akcję sił specjalnych USA w Wenezueli w specjalnej kwaterze. Po udanej operacji pojmania Nicolasa Maduro amerykański prezydent opublikował fotografie w swoich mediach społecznościowych. Na twarzach współpracowników, ale i samego Trumpa, dostrzec można pełne skupienie i koncentrację. Zdradził też on, jak Maduro zachowywał się chwilę przed zatrzymaniem.
W skrócie
- Amerykańskie siły specjalne pojmały Nicolasa Maduro i jego żonę w udanej operacji wojskowej.
- Donald Trump ogłosił sukces akcji, podkreślając próbę ucieczki Maduro oraz ryzyko śmierci dyktatora.
- Po operacji Trump udostępnił zdjęcia z amerykańskiego sztabu.
- Prezydent USA zapowiedział kontynuację działań w Wenezueli do czasu przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji władzy.
Siły specjalne amerykańskiej armii przeprowadziły w sobotę udaną akcję pojmania przywódcy Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony. Waszyngton oskarżał polityka o stanie na czele zorganizowanego kartelu, który zalewa Stany Zjednoczone narkotykami.
Donald Trump mówił na specjalnie zwołanej konferencji prasowej o tym, jak zachowywał się dyktator. - On chciał uciec do takiej swojej kryjówki, ale nie udało mu się - tłumaczył dziennikarzom, zwracając zarazem uwagę, iż akcja mogła zakończyć się śmiercią Maduro.
Operacja sił specjalnych USA w Wenezueli. Donald Trump pokazał zdjęcia
Po zakończeniu spotkania z mediami Trump opublikował zdjęcia z kwatery, gdzie wraz ze współpracownikami obserwował działania jednostki Delta Force w Wenezueli. Na załączonych fotografiach widać, że prezydentowi USA towarzyszył m.in. sekretarz stanu Marco Rubio.
Inne ujęcia wskazuje na obecność sekretarza wojny Pete'a Hegsetha. - Nasi przeciwnicy nigdzie nie mogą czuć się bezpiecznie, bo my możemy realizować operacje precyzyjne, tajne, potężne wszędzie gdzie tylko chcemy - tłumaczył po udanej operacji w USA polityk.
Poszczególne fotografie pokazują, że w amerykańskim sztabie panowała pełna koncentracja. Operację przeciwko reżimowi Maduro przygotowywano od miesięcy.
Trumpowi w kwaterze towarzyszyli również dyrektor CIA John Ratcliffe oraz garstka osób zaznajomionych ze sprawą.
Trump zapowiada rządy USA w Wenezueli. "Wyznaczymy odpowiednich ludzi"
Podczas konferencji prasowej podsumowującej akcję pojmania Nicolasa Maduro Donald Trump zapowiedział: - Zostaniemy tam (w Wenezueli - red.) dopóty, dopóki będzie mogło dojść do sprawiedliwej transformacji. Będziemy tam rządzić do momentu kiedy uda się przeprowadzić prawidłową transformację.
Pytany, kto będzie teraz rządził w Wenezueli, amerykański prezydent odparł: - W tej chwili wyznaczamy odpowiednich ludzi, rozmawiamy z różnymi ludźmi, ale nie możemy niczego zdradzić.
- Jest wiceprezydent (Wenezueli - red), która została wybrana przez Maduro, ale Marco (Rubio - red.) przeprowadził z nią rozmowę i ona powiedziała, że właściwie będzie się kierowała wskazówkami USA. Ona nie ma wyboru. My zadbamy o to, żeby zostało to prawidłowo przeprowadzone - nadmienił.