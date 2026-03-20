W skrócie Donald Trump napisał, że bez USA NATO to kolos na glinianych nogach i skrytykował państwa Sojuszu za brak wsparcia w powstrzymaniu Iranu przed zdobyciem broni jądrowej.

Stwierdził, że państwa NATO narzekają na wysokie ceny ropy, ale nie chcą pomóc Stanom Zjednoczonym w otwarciu cieśniny Ormuz.

Donald Trump nazwał państwa Sojuszu tchórzami i zapowiedział, że USA to zapamiętają.

"Bez USA NATO to kolos na glinianych nogach! Nie chcieli dołączyć do walki, aby powstrzymać Iran przed zdobyciem broni jądrowej" - napisał w piątek w serwisie Truth Social prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Jak dodał, "teraz, gdy ta walka została wygrana na polu militarnym, przy znikomym dla nich ryzyku, narzekają na wysokie ceny ropy, które są zmuszeni płacić, ale nie chcą pomóc w otwarciu cieśniny Ormuz - prostym manewrze wojskowym".

W ocenie amerykańskiego polityka brak przeprowadzenia tego uderzenia jest bezpośrednią i "jedyną" przyczyną, dla której wzrosły ceny kluczowego dla światowej gospodarki zasobu. "To byłoby dla nich tak łatwe, ryzyko jest tak niewielkie. Tchórze, my to zapamiętamy!" - napisał.

Cieśnina Ormuz, kluczowa dla światowego przepływu ropy naftowej przeprawa, jest blokowana przez Iran w związku z przeprowadzonym przez USA i Izrael atakiem. Sytuacja ta gwałtownie oddziałuje na ceny na globalnych rynkach.

