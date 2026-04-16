W skrócie Pete Hegseth podczas nabożeństwa w Pentagonie odczytał modlitwę będą zmodyfikowanym cytat z filmu "Pulp Fiction".

Wcześniejsze wypowiedzi Hegsetha wywołały oburzenie mediów, internautów i duchownych, m.in. arcybiskupa Monachium Reinharda Marxa.

Ksiądz prof. Andrzej Kobyliński wskazał, że zarówno Pete Hegseth, jak i Paula White-Cain należą do radykalnych zielonoświątkowców, wpływających na politykę zagraniczną Donalda Trumpa.

Pete Hegseth zaczął środową modlitwę informacją, że zaledwie 15 minut wcześniej rozmawiał z szefem Dowództwa Centralnego Stanów Zjednoczonych admirałem Bradem Copperem o blokadzie cieśniny Ormuz. Chwilę później zachęcił do wspólnego "studiowania Słowa Bożego", czytając fragmenty Ewangelii Świętego Łukasza.

W pewnym momencie ceremonii Hegseth przekazał, że rozważania nad Słowem Bożym przypomniały mu modlitwę, którą kilka dni wcześniej przekazał mu Sandy 1 - główny planista misji ratunkowej w Iranie. Podczas niej wojskowi odnaleźli i ewakuowali dwóch zestrzelonych członków załogi sił powietrznych.

Modlitwa z "Pulp Fiction" w Pentagonie. Zaskakujące słowa Hegsetha

Sekretarz wojny dodał, że modlitwa nosi tytuł "CSAR 2517" (skrót od "Combat Search and Rescue" - "Poszukiwanie i ratownictwo bojowe), "który ma nawiązywać do Księgi Ezechiela i wersu 25, 17".

- Droga zestrzelonego lotnika jest zewsząd usiana nieprawością egoistów i tyranią złych ludzi. Błogosławiony ten, kto w imię braterstwa i obowiązku prowadzi zagubionych przez dolinę ciemności, bo on jest prawdziwym stróżem brata swego i tym, który odnajduje zaginione dzieci. I uderzę na ciebie z wielką zemstą i wściekłym gniewem tych, którzy próbują schwytać i zniszczyć mojego brata. I poznasz, że mój znak wywoławczy to Sandy 1, kiedy wywrę na tobie moją zemstę, Amen - mówił Hegseth.

W rzeczywistości do Księgi Ezechiela nawiązuje jedynie ostatni fragment "modlitwy". ("Dokonam na nich wielkiej pomsty za pomocą srogich kar. Wtedy poznają, że Ja jestem Pan, gdy dokonam na nich pomsty"). Reszty słów nie spisał jednak prorok, a zostały wymyślone przez Quentina Tarantino i Rogera Avary'ego na potrzeby scenariusza kultowego "Pulp Fiction". W filmie postać grana przez Samuela L. Jacksona wypowiada je przed dokonaniem egzekucji na osobach, które próbowały oszukać jego filmowego szefa Marcellusa Wallace'a.

"Droga sprawiedliwego człowieka jest zewsząd najeżona niesprawiedliwością egoistów i tyranią złych ludzi. Błogosławiony ten, kto w imię miłosierdzia i dobrej woli prowadzi słabych przez dolinę ciemności, bo on jest prawdziwym stróżem brata swego i tym, który odnajduje zaginione dzieci. I uderzę na ciebie z wielką pomstą i wściekłym gniewem tych, którzy próbują otruć i zniszczyć moich braci. I poznasz, że moje imię to Pan, gdy wywrę na tobie moją pomstę" - brzmi filmowy cytat.

Kolejne kontrowersje w Pentagonie. Reagował papież

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz, gdy Hegseth wykorzystuje nabożeństwo w Pentagonie do uzasadnienia stosowania przemocy. W zeszłym miesiącu nawoływał, by Bóg dał im "mądrość, jedność i przytłaczającą brutalność przeciwko tym, którzy nie zasługują na litość".

Zaledwie cztery dni po tych słowach papież Leon XIV wskazywał w Niedzielę Palmową, że Jezus to "Król pokoju, który odrzuca wojnę, której nie może usprawiedliwić". Dobitniej o sekretarzu wojny wyraził się arcybiskup Monachium Reinhard Marx, który uznał słowa szefa Pentagonu za "bezwstydne bluźnierstwo".

Dziennik "Daliy Beast" w sprawie ostatniej modlitwy poprosił o komentarz służby prasowe Pentagonu. Do momentu powstania tego artykułu nie uzyskał odpowiedzi.

Ks. prof. Kobyliński: Dochodzi do wypowiedzi antykatolickich

W rozmowie z Interią ks. prof. Andrzej Kobyliński zwracał uwagę, że Pete Hegseth oraz szefowa Biura Wiary Białego Domu Paula White-Cain należą do grupy "radykalnych zielonoświątkowców". Drugim dominującym nurtem w Białym Domu jest judaizm.

- Te dwa nurty religijne w najbliższym otoczeniu Donalda Trumpa mają decydujący wpływ na jego politykę zagraniczną i zachowanie, prowadząc niekiedy do wypowiedzi antykatolickich. A jest to tym bardzo skandaliczne, że 60 proc. amerykańskich katolików w ostatnich wyborach prezydenckich oddało głos na Donalda Trumpa i to dzięki katolikom, na przykład dużej grupie wyborców Polonii amerykańskiej, Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych - wskazywał ks. prof. Andrzej Kobyliński w rozmowie z Justyną Kaczmarczyk.

Ostatnie słowa Hegsetha padają po tygodniu kontrowersji związanych z wypowiedziami i wpisami Trumpa wobec katolików. Prezydent USA zamieszczał grafiki prezentujące go jako Jezusa oraz w jego towarzystwie. Pozwolił sobie także na bezpośrednią krytykę papieża Leona XIV.

Źródła: "Daily Beast", Public Witness, Interia

"Mieliśmy przegrać wybory prezydenckie w ubiegłym roku". Błaszczak o wynikach Czarnka Polsat News Polsat News