W skrócie Dowódca amerykańskich wojsk w Europie i Afryce, gen. Christopher Donahue, kończy swoją służbę po 18 miesiącach, a jego obowiązki ma przejąć gen. dyw. Christopher Norrie.

Dowództwo USA w Europie może zostać zdegradowane z czterogwiazdkowego do trzygwiazdkowego, co sugeruje możliwe zmiany w amerykańskich priorytetach dotyczących tego regionu.

Generał Donahue odegrał ważną rolę w koordynowaniu wsparcia wojskowego USA dla Ukrainy, a w armii pojawiły się nastroje niepewności i konsternacji związane ze zmianami kadrowymi.

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Generał Christopher Donahue przestanie kierować wojskami USA w Europie i Afryce po 18 miesiącach od objęcia stanowiska. Informację potwierdzili agencji Associated Press przedstawiciele amerykańskiej armii. Oficjalnie rezygnacja ma zostać ogłoszona 2 lipca.

Oficer w najwyższej randze zwyczajnej - generał czterogwiazdkowy - jest kolejnym z niemal 20 amerykańskich dowódców, którzy opuszczają Pentagon pod kierownictwem sekretarza obrony Pete'a Hegsetha. Obowiązki po nim ma przejąć jego dotychczasowy zastępca, gen. dyw. Christopher Norrie.

Wojska USA w Europie. Odejście dowódcy na tle politycznych sporów

Gen. Donahue jest doświadczonym dowódcą operacji specjalnych. Zasłynął jako ostatni amerykański żołnierz, który opuścił Afganistan w 2021 roku podczas wycofywania sił USA z kraju.

Misja ta stała się jednak źródłem politycznych napięć i - jak opisuje AP - do dziś jest wykorzystywana przez administrację Donalda Trumpa do krytykowania rządów demokratów. W maju ubiegłego roku Hegseth nakazał nowe śledztwo dotyczące przebiegu misji wycofywania wojsk z Afganistanu, choć wcześniej zgromadzono już kilkaset materiałów dokumentujących operację.

Źródła AP twierdzą jednak, że dowództwo gen. Donahue podczas tej misji zostało ponadpartyjnie uznane za dobre. Ich zdaniem przyczyna odwołania go ze stanowiska dowódcy w regionie Europy i Afryki może dotyczyć planów USA wobec europejskich sojuszników.

Informatorzy w amerykańskiej armii zauważają, że odejście generała następuje w czasie, gdy Pentagon rozważa degradację dowództwa USA w Europie z czterogwiazdkowego do trzygwiazdkowego. Oznaczałoby to umniejszenie pozycji tego regionu świata w amerykańskich interesach.

Generał Donahue koordynował wsparcia USA dla Ukrainy

Ukraińskie media zauważają z kolei, że gen. Donahue odgrywał kluczową rolę w koordynacji amerykańskiego wsparcia militarnego dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Miał także cieszyć się dobrą reputacją i uznaniem innych żołnierzy.

Dziennik "Financial Times" podaje, że w armii zapanowała konsternacja w związku ze zmianami kadrowymi w Pentagonie. Informatorzy wskazywali na panującą atmosferę niepewności i strachu.

W ubiegłym tygodniu Hegseth przekazał, że przeprowadzi sześciomiesięczny przegląd amerykańskich sił w Europie. Audyt ma na celu doprowadzenie do sytuacji, w której europejskie kraje "przejmą główną odpowiedzialność" za swój kontynent.

Źródła: AP, "Financial Times", Unian





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