Tankowiec zderzył się z wycieczkowcem w USA. "Przechylił się na bok"

W skrócie W rejonie portu w Nowym Orleanie doszło do zderzenia tankowca "Atlantic Asphalt" z zacumowanym statkiem wycieczkowym "American Heritage", na pokładzie którego było 130 osób.

Wicegubernator Luizjany Billy Nungesser poinformował o wyłowieniu z wody co najmniej 12 osób, jednak dokładny bilans poszkodowanych nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony.

Rzeka Missisipi została zamknięta dla ruchu statków, a na miejscu wypadku pracują służby ratunkowe, w tym straż przybrzeżna, policja oraz strażacy.

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Jak poinformowała agencja AFP, do zdarzenia doszło w piątek w Nowym Orleanie. Tankowiec "Atlantic Asphalt" zderzył się tam ze statkiem wycieczkowym "American Heritage" zacumowanym w porcie. Na pokładzie drugiej z maszyn znajdowało się około 130 pasażerów.

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Nowy Orlean. Tankowiec uderzył w zacumowany statek wycieczkowy

Wicegubernator Luizjany Billy Nungesser poinformował stację WDSU, należącą do sieci NBC, że z wody wyłowiono co najmniej 12 osób. Polityk nie dysponował jednak pełnymi informacjami na temat akcji ratowniczej.

AFP podała, że statek wycieczkowy "American Heritage", obsługiwany przez American Cruise Lines, "przechylił się na bok, po czym osiadł w płytkiej wodzie rzeki Missisipi". W momencie wywrócenia się maszyny na jej pokładzie widoczni byli pasażerowie.

"American Cruise Lines potwierdza, że nasz statek rzeczny 'American Heritage' brał udział w zderzeniu podczas postoju w Nowym Orleanie" - poinformowała firma w wydanym oświadczeniu.

"Pasażerowie i załoga zostali ewakuowani, a my jesteśmy głęboko zaniepokojeni losem wszystkich osób, których dotyczy ten incydent" - dodano. Przedsiębiorstwo nie podało jednak żadnych szczegółów dotyczących stanu pasażerów i załogi.

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Władze portowe stwierdziły w oświadczeniu cytowanym przez lokalne media, że liczba rannych nie została na ten moment potwierdzona.

- Modlimy się o pomyślny przebieg akcji ratowniczej prowadzonej przez oddanych ratowników na miejscu zdarzenia w pobliżu portu w Nowym Orleanie oraz o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich poszkodowanych pasażerów - powiedziała Julia Letlow, senator-elekt z Luizjany.

Ze względu na zdarzenie rzeka Missisipi została zamknięta dla ruchu statków. Na ten moment nie wiadomo, dlaczego tankowiec "Atlantic Asphalt" uderzył w statek wycieczkowy.

Na miejscu zdarzenia pracują strażacy, policja, przedstawiciele władz portowych, straż przybrzeżna oraz ratownicy medyczni.

Źródło: AFP



