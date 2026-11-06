Tankowiec trafiony rakietą? Nowy atak w rejonie wojny, tragiczny finał

W skrócie W wyniku ataku na tankowiec MT Velos Sapphire na wodach Zatoki Perskiej zginął jeden członek załogi, którego początkowo uznano za zaginionego.

Grecki armator Velos Tankers przekazał, że jednostka płynęła bez ładunku w kierunku Bahrajnu, gdy w jej lewą rufę prawdopodobnie uderzył niezidentyfikowany pocisk.

W regionie utrzymuje się napięta sytuacja związana z trwającą od marca blokadą cieśniny Ormuz, wprowadzoną przez Iran w odwecie za działania militarne Izraela i USA.

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"Firma z wielkim smutkiem informuje o śmierci jednego ze swoich marynarzy, którego znaleziono na pokładzie ze śmiertelnymi obrażeniami. Początkowo zgłoszono jego zaginięcie w następstwie wybuchu" - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez greckie przedsiębiorstwo żeglugowe Velos Tankers.

Armator poinformował, że w momencie ataku tankowiec MT Velos Sapphire, pływający pod banderą Wysp Marshalla, płynął bez ładunku w kierunku Bahrajnu, otwiera się w nowym oknie.

Zatoka Perska. Wybuch na tankowcu, nie żyje marynarz

Według informacji opublikowanych przez grecki portal Naftemporiki przyczyną eksplozji prawdopodobnie był niezidentyfikowany pocisk, który uderzył w lewą rufę statku. Doprowadziło to do pożaru, który załodze udało się ugasić.

Agencja Reutera potwierdziła, że najbardziej prawdopodobną przyczyną był atak rakietowy. Firma Velos Tankers przekazała, że oprócz zmarłego marynarza nikt z członków załogi nie został poszkodowany. Nie odnotowano również zanieczyszczenia środowiska.

Jednostkę przetransportowano do portu Khalifa Bin Salman w Bahrajnie. Po wybuchu zostanie przeprowadzone dochodzenie, trwa ocena stopnia uszkodzeń kadłuba tankowca.

Cieśnina Ormuz zablokowana. Odwet Iranu na USA

To kolejny w ostatnim czasie atak na tankowiec w rejonie Zatoki Perskiej i cieśniny Ormuz - kluczowego szlaku transportowego produktów petrochemicznych.

Iran, otwiera się w nowym oknie kontynuuje blokadę cieśniny od początku marca. To jeden ze środków odwetowych w reakcji na wojnę, którą 28 lutego rozpoczęły przeciwko reżimowi Izrael, otwiera się w nowym oknie i USA.

W piątek Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) oświadczył, że dwa tankowce usiłujące przepłynąć przez cieśninę Ormuz uderzyły w miny i stanęły w ogniu.

Źródło: Reuters



