W skrócie Stany Zjednoczone przejęły tankowiec Olina na Karaibach w ramach działań przeciwko eksportowi wenezuelskiej ropy.

Akcja została przeprowadzona przez wojsko amerykańskie "bez incydentów", a Olina była już wcześniej objęta sankcjami jako część tzw. floty cieni.

To kolejne przejęcie statku w tym regionie, powiązane z zaostrzeniem kontroli nad tankowcami transportującymi wenezuelską ropę.

Źródło, mające bezpośrednią wiedzę na temat przejęcia tankowca, poinformowało Reutersa, że statek Olina, który bezprawnie pływał pod banderą Timoru Wschodniego, wypłynął z Wenezueli, a następnie powrócił do regionu.

Dowództwo Południowe USA (SOUTHCOM) przekazało w komunikacie zamieszonym na platformie X, że przed świtem piechota morska oraz marynarka wojenna desantowały się na statek z lotniskowca USS Gerald R. Ford. Akcja miała przebiegać "bez incydentów".

"Nasze wspólne siły międzyagencyjne po raz kolejny wysłały dziś rano jasny sygnał: 'nie ma bezpiecznej przystani dla przestępców'" - napisano w komunikacie.

W pełni załadowany ropą naftową statek Olina opuścił Wenezuelę w zeszłym tygodniu jako część flotylli. Doszło do tego niedługo po tym, jak Stany Zjednoczone pojmały prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro. Jednostka powróciła jednak do kraju po zblokowaniu przez USA eksportu wenezuelskiej ropy.

"System śledzenia lokalizacji statku był ostatnio aktywny 52 dni temu w wenezuelskiej wyłącznej strefie ekonomicznej, na północny wschód od Curacao" - poinformowała w osobnym komunikacie brytyjska firma Vanguard, zajmująca się zarządzaniem ryzykiem morskim.

"Do zajęcia doszło po długotrwałym pościgu za tankowcami powiązanymi z objętymi sankcjami transportami wenezuelskiej ropy naftowej w regionie" - dodaje Reuters.

Tankowiec Olina ma być częścią floty cieni. Na statek nałożono sankcje

Stany Zjednoczone nałożyły sankcję na Olinę w styczniu ubiegłego roku, ponieważ według Waszyngtonu była ona częścią tzw. floty cieni. Wcześniej jednostka nosiła nazwę Minerva M.

Przypomnijmy, że tankowiec M Sophia - kolejny z tankowców wchodzących w skład flotylli kilkunastu jednostek, które opuściły Wenezuelę na początku tego miesiąca - został przejęty przez siły amerykańskie na początku tego tygodnia.

Trzy inne w pełni załadowane statki, które należały do tej samej flotylli - Skylyn, Min Hang i Merope - powróciły natomiast na wody terytorialne Wenezueli. Poinformowało o tym źródło branżowe, na które powołuje się Reuters.

Dodajmy, że sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział w środę, że blokada wenezuelskiej ropy objętej sankcjami przez Stany Zjednoczone nadal obowiązuje "w dowolnym miejscu na świecie".

