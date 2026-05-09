W skrócie Po oficjalnym zaprzysiężeniu premiera Węgier, Zsolt Hegedus, kandydat na ministra zdrowia, wykonał taniec na schodach parlamentu w Budapeszcie.

Nagranie tańca Hegedusa szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych, zdobywając setki tysięcy wyświetleń i liczne komentarze.

Po wydarzeniach oficjalnych przed parlamentem odbyła się impreza z udziałem zwolenników partii TISZA, gdzie rozdawano przypinki, smycze i oferowano lokalne produkty.

Do sytuacji doszło w sobotę przed gmachem węgierskiego parlamentu, gdzie zgromadzili się sympatycy partii TISZA oraz tłumy mieszkańców świętujących polityczną zmianę po zwycięstwie ugrupowania Pétera Magyara.

W pewnym momencie Zsolt Hegedus spontanicznie zaczął tańczyć na schodach budynku, wywołując entuzjastyczne reakcje zgromadzonych.

Ludzie zaczęli wiwatować i nagrywać całe wydarzenie telefonami. Po chwili do Hegedusa dołączyli inni politycy obecni na scenie, choć - jak zauważają internauci - nikt nie dorównał mu energią i żywiołowością.

Film szybko trafił do mediów społecznościowych. Nagranie udostępnił m.in. białoruski serwis Nexta na platformie X, a kolejne fragmenty zaczęły pojawiać się na TikToku, Instagramie i YouTubie.

Wideo zebrało setki tysięcy wyświetleń i komentarzy. Internauci określają taniec przyszłego ministra zdrowia jako "symbol politycznej euforii" oraz "najbardziej szczery moment powyborczy w Europie".

Zsolt Hegedus przykuwa uwagę. W tle wielkie przemiany na Węgrzech

To nie pierwszy raz, kiedy Zsolt Hegedus zwrócił na siebie uwagę w podobny sposób. Po ogłoszeniu zwycięstwa partii TISZA w wyborach parlamentarnych 12 kwietnia polityk wykonał energetyczny taniec na scenie podczas wieczoru wyborczego.Tamto nagranie również stało się viralem.

Hegedus jest ortopedą i przez kilka lat pracował w Wielkiej Brytanii. Według węgierskich mediów ma objąć stanowisko ministra zdrowia w nowym rządzie Magyara.

Sam Péter Magyar, lider partii TISZA i nowy premier Węgier, od miesięcy przedstawiany jest jako polityk, który przełamał wieloletnią dominację Viktora Orbána na węgierskiej scenie politycznej. W sobotę odbyło się jego zaprzysiężenie.

Po zakończeniu oficjalnych uroczystości przed budynkiem parlamentu rozpoczęła się impreza, promowana przez Tiszę jako "narodowe świętowanie zmiany reżimu". Na scenie wybrzmiały węgierskie przeboje, pieśni narodowe oraz międzynarodowe hity klubowe. Zebrani tańczą, śpiewają, spontanicznie okazując radość.

W tłumie dominują flagi Węgier i Unii Europejskiej, która po wyborze nowej marszałkini parlamentu wróciła też na fasadę siedziby Zgromadzenia Narodowego. W okolicy sprzedawcy rozstawili budki i stoiska z lokalnymi wypiekami, słodyczami i piwem. Wolontariusze partii Magyara, Tiszy, rozdają w tłumie przypinki i smycze z symbolami ugrupowania.

Zgodnie z planami organizatorów zabawa ma potrwać do późnych godzin nocnych.

