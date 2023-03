Posmakuj włoskiego dolce vita

Szukając lotów w serwisach tanich linii lotniczych, warto rozważyć włoską miejscowość w regionie Abruzji. Pescara leży bezpośrednio nad Morzem Adriatyckim. Przez Pescarę płynie rzeka o tej samej nazwie, a jej ujście znajduje się tuż przy urokliwym porcie, z którego można podziwiać most Ponte del Mare - najlepiej podczas zachodu słońca. Po prawej stronie portu ciągnie się piaszczysta plaża, w sąsiedztwie której ulokowane są kurorty wakacyjne. Poza wypoczynkiem na plaży, Pescara ma do zaoferowania wspaniałą podróż kulinarną! Można tam odwiedzić mnóstwo świetnych restauracji oferujących świeże owoce morza... nic dziwnego, bo nazwa miejscowości oznacza "pełną ryb"!

Reklama

Dużym plusem podróży do Pescary jest cena lotów - nawet poniżej 100 zł w jedną stronę. Co warto zobaczyć w Pescarze i jej okolicach? Poza urokliwymi widokami nadmorskimi, Pescara oferuje atrakcje w centrum miasta. Miejsca, które trzeba zobaczyć to między innymi pełen pysznych restauracji i barów Plac Odrodzenia, Pałac Fattiboni, który jest najstarszym zabytkiem miasta, czy zachwycający statek-fontanna Cascella. W Pescarze można odwiedzić dom Gabriele d'Annunzio. Budynek pełni funkcję muzeum poświęconego włoskiemu poecie.

Będąc w Pescarze, warto odwiedzić inne atrakcje regionu. Fani spędzania czasu wśród przyrody będą zachwyceni tym, co oferuje natura Abruzji. Malownicze górskie widoki, jeziora i długie leśne ścieżki. To wszystko i jeszcze więcej znajdziemy w licznych parkach narodowych. Aby je odwiedzić, konieczne będzie wynajęcie samochodu. Najbliżej Pescary znajduje się Park Narodowy Gran Sasso i Monti della Laga. Dla tych, którzy nie chcą wynajmować samochodu, region ma do zaoferowania inne atrakcje. Do dyspozycji są trasy autobusowe i kolejowe. Można nimi dotrzeć do starożytnego miasto Chieti, najpiękniejszego miasto Abruzji - Sulmony czy nadmorskiego Montesilvano.

Zdjęcie Pescara / 123RF/PICSEL

Niepozorna miejscowość w Danii - Billund

Billund to duńskie miasteczko położone w środkowej części kraju. Mimo że miejscowość zamieszkuje niecałe siedem tysięcy osób, warto je odwiedzić, w szczególności z dziećmi. To, co wyróżnia Billund na tle innych europejskich kierunków to wyjątkowy park rozrywki, który pokochają młodsi i starsi odwiedzający to miasto - Legoland. W Billund ponad 70 lat temu powstały pierwsze klocki Lego za sprawą Ole Kirka Chrisitiansena.

Legoland w Billund to 14 hektarów świetnej rozrywki dla osób w różnym wieku. Ten park wyróżnia się konstrukcją z klocków, przypominającą małe duńskie miasto i jego charakterystyczne budowle. Poza niesamowitymi obiektami z klocków, w Legolandzie czeka też wiele innych atrakcji. Kolejki górskie, rollercoastery, wieża widokowa z widokiem nie tylko na park, ale i na całą miejscowość. W Legolandzie zdecydowanie można spędzać czas aktywnie - w sezonie letnim dostępne są beztroskie atrakcje wodne, po których może być wymagane suszenie ubrań. Wstęp to koszt około 200 zł za cały dzień.

Poza Legolandem, w samym Billund i jego okolicach warto odwiedzić też inne miejsca. Lego House to kolejna atrakcja dla fanów kolorowych klocków, a pobliską Lalandią zachwycą się fani aktywnego spędzania czasu w wodzie. Niedaleko Billund znajduje się również safari Givskud Zoo, oddalone około 20 minut samochodem od parku rozrywki. Lecąc do Billund trzeba pamiętać, że Dania nie jest najtańszą opcją, ale bilety lotnicze można kupić już w cenie 80 zł za osobę, a sam Legoland jest oddalony zaledwie sześć minut jazdy autobusem od lotniska.

Zdjęcie Legoland w Billund / 123RF/PICSEL

Tanią linią lotniczą na północ Hiszpanii

Planując urlop w Hiszpanii na myśl najczęściej nasuwa się Barcelona, Madryt, Wyspy Kanaryjskie czy Majorka. Raczej niewielu z nas pomyśli o Bilbao... gdzie od niedawna tanie linie lotnicze oferują loty w cenie około 200-300 zł w jedną stronę. I zdecydowanie warto przyjrzeć się temu miejscu, bo Bilbao gwarantuje świetnie spędzony czas na północy Hiszpanii. Bilbao to największe miasto Kraju Basków. Główne atrakcje turystyczne w tej miejscowości to Casco Viejo, czyli stara średniowieczna dzielnica kontrastująca z nowoczesnymi sklepami, awangardowe Muzeum Guggenheima oraz Katedra Santiago - najstarszy budynek miasta. Bilbao to idealne miejsce do spacerowania. Znajduje się tam długa promenada wzdłuż rzeki Nervión, po której chętni przepłyną się promem.

Szlakiem Gry o Tron

Będąc w Bilbao, warto odwiedzić inne miejscowości północnej Hiszpanii, takie jak szczycący się pięknymi piaszczystymi plażami Santander czy San Sebastián, który jest stolicą hiszpańskiej prowincji Gipuzkoa i... sernika baskijskiego. Do tych miejscowości można dojechać komunikacją zbiorową, a podróż do jednego miasta trwa około 1,5 h.

Wynajmując samochód, nie można przeoczyć atrakcji wzdłuż wybrzeża. Północ Hiszpanii jest bardzo malownicza. Dla fanów Gry o Tron najciekawszym miejscem będzie San Juan de Gaztelugatxe. To przepiękna skalista wyspa, gdzie została ulokowana Smoczna Skała z popularnego serialu. Inne miejsca, które są warte odwiedzenia, to wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO most Vizcaya, rybacka wioska Bermeo, zabytkowe miasto Gernika i wiele innych. Dobra wiadomość dla osób, które nie chcą podróżować samochodem - aby zobaczyć te miejsca, można wykupić wycieczkę.

Zdjęcie Panorama Bilbao (Kraj Basków) / 123RF/PICSEL

Odkryj malownicze krajobrazy Alp - Grenoble

W okresie zimowym z Warszawy dostępny jest lot tanią linią lotniczą do Grenoble - miejscowości położonej u podnóża francuskich Alp. Przez Grenoble płynie rzeka Isére, wzdłuż której ciągnie się promenada zachęcająca do spacerów i podziwiania kolorowych kamieniczek. Najpiękniejszym punktem w Grenoble jest wzgórze La Bastille. Stamtąd można chłonąc bajeczne widoki na Alpy. Ale spacery i rozkoszowanie się malowniczymi krajobrazami to nie jedyne atrakcje tej miejscowości.

Przede wszystkim należy zajrzeć na plac Grenette oraz plac św. Andrzeja. Katedra Notre Dame, kościół św. Andrzeja, muzeum archeologiczne Saint Laurent i Pałac Sprawiedliwości to zabytki z XI i XII wieku, które tam znajdziemy. W przerwie od zwiedzania dobrze zatrzymać się w jednej z klimatycznych restauracji, gdzie można spróbować lokalnych przysmaków takich jak ravioles, fondue czy tartifiette.

Fani sztuki będą zachwyceni miejskim muzeum przy Place de Lavalett. Muzeum posiada 54 sale wystawowe, w których odnajdziemy dzieła europejskich artystów działających od XIV do XIX wieku. Miłośnicy aktywnego spędzania czasu mają do dyspozycji ścieżki rowerowe o łącznej długości 320 km. Grenoble to oczywiście świetna baza wypadowa dla wielbicieli górskich wycieczek, a popularna stacja narciarska Chamrousse znajduje się w zasięgu 30 kilometrów od miasta. Za bilety na przedłużony weekend w Grenoble zapłacimy zaledwie 400 zł w dwie strony za dwie osoby.

"Prawdziwa stolica Irlandii", czyli... Cork

Z Gdańska lub Poznania można dotrzeć do irlandzkiego miasta Cork mieszczącego się na południu kraju. Jest to drugie co do wielkości miasto Irlandii, a jego mieszkańcy lubią nazywać Cork "prawdziwą stolicą". Jest to idealny kierunek dla osób, które chcą doświadczyć Irlandii od strony imprezowej i przy okazji odwiedzić kilka ważnych zabytków.

Cork to miejscowość pełna tętniących życiem pubów i knajpek z muzyką na żywo. Weekend zaczyna się tam już w czwartek... nic dziwnego - w końcu ⅓ tego miasta stanowią studenci. Wielu turystów uważa również, że Cork jest o wiele bardziej przyjaznym miastem niż Dublin, dlatego ten pierwszy cieszy się większą popularnością wśród młodych ludzi. Miłośnicy jazzu powinni odwiedzić tę miejscowość w październiku - organizowany jest wtedy coroczny festiwal jazzowy. Na przełomie września i października warto przyjechać do Cork, by posłuchać irlandzkiej muzyki folkowej. Bilety lotnicze w tym okresie to koszt około 400 zł w dwie strony.

Jedną z głównych atrakcji miasta jest Twierdza Elżbiety z XVII wieku, z której można podziwiać widok na miasto. Dość popularnymi miejscami odwiedzanymi przez turystów są miejskie więzienie oraz wnętrze starych wodociągów. Smak i zapach prawdziwej Irlandii można poczuć na bazarze The English Market, na którym koniecznie trzeba spróbować lokalnych przysmaków. Idealnym miejscem na spacery będzie natomiast zachwycający park Flitzgeralda.

Świat jest pełen ciekawych zakątków, a kraje europejskie mogą szczególnie poszczycić się wieloma urokliwymi miejscowościami. Tanie linie lotnicze coraz częściej oferują loty do mniej znanych lokalizacji. To miejsca, które potrafią zrobić piorunujące wrażenie, a zwiedzanie jest tańsze i przyjemniejsze niż urlop w europejskich stolicach przepełnionych turystami z całego świata.