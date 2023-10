Zmiany przegłosowały lokalne władze. Decyzja zapadła 24 listopada 2022 r., ale dopiero teraz wejdzie w życie. "Zmiana strefy czasowej to ekscytujący nowy początek, zapewnia zrównanie więzi z Ameryką Północną i Europą oraz jest okazją do zwolnienia w szybko pędzącym do przodu świecie" - napisano w komunikacie rządowej agencji Visit Greenland, zajmującej się turystyką.