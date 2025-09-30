W skrócie Talibowie odłączyli w Afganistanie dostęp do internetu i telefonii komórkowej, powołując się na względy moralne.

Władze wprowadzają kolejne restrykcyjne przepisy, m.in. zakaz publicznych wystąpień kobiet oraz prezentowania żywych istot w mediach.

Nowe prawa są stopniowo rozszerzane na kolejne prowincje, a dziennikarzom zaleca się ograniczenie reportaży i fotografii.

"Afganistan jest obecnie w stanie całkowitego braku dostępu do internetu" - podała we wtorek międzynarodowa organizacja NetBlocks, monitorująca dostęp do sieci.

"Władze talibów podejmują działania, mające na celu wprowadzenie środków moralnych" - podkreślono w komunikacie. Ograniczenia dotyczą również telefonii komórkowej.

Afganistan. Talibowie wyłączyli internet i sieć komórkową

Fundamentalistyczna grupa polityczna powróciła do władzy w Afganistanie w sierpniu 2021 roku.

Od tego czasu internet był odłączany etapami w niektórych prowincjach. Powoływano się na względy moralne - relacjonuje agencja Reutera.

O całkowitym odłączeniu sieci alarmowali mieszkańcy i służby, monitorujące sytuację w Afganistanie. Talibowie dotychczas nie odnieśli się do tej sprawy.

Afganistan. Talibowie wprowadzają nowe prawo, absurdalne zapisy

Afgańska władza od czterech lat wprowadza surowe przepisy, które dyskryminują np. kobiety. By "uniknąć zepsucia" zabrania się im publicznie zabierać głos.

- Nowe prawo będzie niezwykle pomocne w propagowaniu cnót i eliminowaniu wad - twierdzą autorzy nowego zakazu, który przyjęto w sierpniu 2024 roku.

Z kolei w październiku 2024 roku talibowie zakazali pokazywania w mediach wszystkich żywych istot. Dziennikarzom zalecono "wyrabianie nawyku" robienia zdjęć z większej odległości i filmowania mniejszej liczby wydarzeń.

Źródło: Reuters

