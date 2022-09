Takich zdjęć nie było od dekad. Planeta "w nowym świetle"

Oprac.: Paweł Basiak Świat

Kosmiczny teleskop Jamesa Webba do obserwacji w podczerwieni uchwycił najczystszy widok pierścieni Neptuna od ponad 30 lat. Na nowych zdjęciach widać siedem z 14 znanych księżyców planety położonej najdalej od słońca w Układzie Słonecznym. Z ujęcia kamer wygląda to tak, jakby planeta straciła swoją charakterystyczną niebieską barwę. Obserwatorzy mają jednak na to wytłumaczenie.

Zdjęcie Teleskop Webba zrobił niezwykłe zdjęcia Neptuna / Nicolas Economou/NurPhoto; NASA, ESA, CSA, STScI / Getty Images