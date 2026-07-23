Takich wyników nie było nawet za Orbana. Rekordowe poparcia partii Magyara

W skrócie Wśród osób planujących udział w wyborach i wskazujących konkretną partię, Tisza uzyskuje poparcie 74 procent według sondażu ośrodka Zavecz.

Różnica w poparciu pomiędzy rządzącą partią Tisza premiera Petera Magyara a opozycyjnym Fideszem powiększyła się na korzyść Tiszy w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Badanie wskazuje na wysoki poziom zadowolenia z działań rządu.

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"Nigdy w ciągu ostatnich 36 lat żadna partia nie cieszyła się poparciem 4,5 mln wyborców. Dane wyraźnie wskazują, że zakorzenienie społeczne partii TISZA jest niezwykle szerokie i głębokie" - czytamy w analizie sondażu pracowni Zavecz.

"Ugrupowanie to ma ogromną przewagę nad Fideszem w każdej grupie społecznej, demograficznej i socjologicznej" - podkreślono.

Węgry. Rosnące poparcie dla partii TISZA, nowy sondaż

Różnica w poparciu między rządzącą Tiszą premiera Petera Magyara a opozycyjnym Fideszem byłego szefa rządu Viktora Orbana jeszcze bardziej powiększyła się na korzyść obecnej partii władzy w porównaniu z sytuacją sprzed miesiąca.

Według badania poparcie dla partii rządzącej w całej populacji dorosłych wzrosło z 57 proc. w czerwcu do 58 proc., podczas gdy poparcie dla Fideszu spadło z 18 do 16 proc.

W grupie osób deklarujących udział w wyborach i chęć oddania głosu na konkretną partię, Tisza cieszy się poparciem na poziomie 74 proc., koalicja Fidesz-KDNP - 19 proc., a skrajnie prawicowy Mi Hazank - 6 proc.

Obecnie obóz zwolenników Tiszy liczy ok. 4,5 mln osób, a Fideszu - 1,2 mln.

Węgry. 64 proc. badanych zadowolonych z działań rządu Magyara

Badanie wskazało na korzystne wskaźniki nastrojów społecznych i zadowolenia z działań rządu: 64 proc. respondentów uważa, że sprawy na Węgrzech zmierzają we właściwym kierunku, 29 proc. jest odmiennego zdania, a 7 proc. nie ma w tej kwestii opinii.

Badani wyrazili zadowolenie z dotychczasowych działań rządu - mierzone w skali pięciopunktowej - przyznając średnią ocenę 3,7.





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