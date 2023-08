Taki widok miałam na wyciągnięcie ręki. Taniej niż w Polsce

Do Apulii na południu Włoch , a dokładniej do Barletty zamieszkiwanej przez nieco ponad 90 tysięcy osób, przeprowadzam się w kwietniu tego roku. Zostałam do początku czerwca. Jeden z powodów? Rosnące koszty życia oraz wynajmu w Warszawie. Możliwość pracy zdalnej i poszukiwanie nowych tematów w rejonie to dodatkowe plusy.