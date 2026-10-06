W skrócie Kathy Hochul, gubernatorka stanu Nowy Jork, ogłosiła stan wyjątkowy z powodu epidemii odry.

Stan wyjątkowy ma obowiązywać od 5 października do 4 listopada.

Na obszarze stanu Nowy Jork zgłoszono 108 przypadków odry, z czego większość wśród słabo zaszczepionych społeczności wiejskich.

Pensylwania odnotowała ponad tysiąc przypadków i pięć zgonów.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Rozporządzenie wykonawcze wprowadzające stan wyjątkowy ma obowiązywać od 5 października do 4 listopada.

Gubernatorka Kathy Hochul przekazała, że do 3 października na terenie stanu Nowy Jork zgłoszono 108 przypadków odry, w tym 92 na obszarach wiejskich w 18 hrabstwach wśród słabo zaszczepionych społeczności. Biuro gubernatorki poinformowało, że w Nowym Jorku odnotowano siedem przypadków.

USA. Stan wyjątkowy w stanie Nowy Jork, ochrona zdrowia z dodatkowymi uprawnieniami

Na mocy rozporządzenia pielęgniarkom nadano uprawnienie do zlecania testów w przypadku podejrzenia zachorowania na odrę, a farmaceutom zezwolono szczepić dzieci od drugiego roku życia.

Ponadto wszystkie szczepienia preparatem MMR muszą być zgłaszane do rejestrów szczepień w ciągu 72 godzin. Osoby dorosłe są zwolnione z obowiązku wyrażenia zgody na takie zgłoszenie.

Stany Zjednoczone zmagają się z odrą. Liczba przypadków najwyższa od ponad 30 lat

W ramach przeciwdziałania rozwojowi epidemii od 15 lipca lokalni medycy podali ponad tysiąc dawek szczepionki MMR, chroniącej przed odrą, świnką i różyczką.

Reuters wskazuje, że z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem walczy sąsiednia Pensylwania, gdzie do 2 października odnotowano 977 przypadków i pięć zgonów, przede wszystkim na terenach wiejskich graniczących ze stanem Nowy Jork.

W poniedziałek liczba zachorowań w Pensylwanii przekroczyła tysiąc, co oznacza, że stan ten stał się największym ogniskiem choroby od ponad trzydziestu lat. Z danych amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Stany Zjednoczone zmagają się z najwyższą od 1991 r. liczbą przypadków.

Źródło: Reuters



