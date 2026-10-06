W skrócie
- Kathy Hochul, gubernatorka stanu Nowy Jork, ogłosiła stan wyjątkowy z powodu epidemii odry.
- Stan wyjątkowy ma obowiązywać od 5 października do 4 listopada.
- Na obszarze stanu Nowy Jork zgłoszono 108 przypadków odry, z czego większość wśród słabo zaszczepionych społeczności wiejskich.
- Pensylwania odnotowała ponad tysiąc przypadków i pięć zgonów.
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Rozporządzenie wykonawcze wprowadzające stan wyjątkowy ma obowiązywać od 5 października do 4 listopada.
Gubernatorka Kathy Hochul przekazała, że do 3 października na terenie stanu Nowy Jork zgłoszono 108 przypadków odry, w tym 92 na obszarach wiejskich w 18 hrabstwach wśród słabo zaszczepionych społeczności. Biuro gubernatorki poinformowało, że w Nowym Jorku odnotowano siedem przypadków.
USA. Stan wyjątkowy w stanie Nowy Jork, ochrona zdrowia z dodatkowymi uprawnieniami
Na mocy rozporządzenia pielęgniarkom nadano uprawnienie do zlecania testów w przypadku podejrzenia zachorowania na odrę, a farmaceutom zezwolono szczepić dzieci od drugiego roku życia.
Ponadto wszystkie szczepienia preparatem MMR muszą być zgłaszane do rejestrów szczepień w ciągu 72 godzin. Osoby dorosłe są zwolnione z obowiązku wyrażenia zgody na takie zgłoszenie.
Stany Zjednoczone zmagają się z odrą. Liczba przypadków najwyższa od ponad 30 lat
W ramach przeciwdziałania rozwojowi epidemii od 15 lipca lokalni medycy podali ponad tysiąc dawek szczepionki MMR, chroniącej przed odrą, świnką i różyczką.
Reuters wskazuje, że z szybko rozprzestrzeniającym się wirusem walczy sąsiednia Pensylwania, gdzie do 2 października odnotowano 977 przypadków i pięć zgonów, przede wszystkim na terenach wiejskich graniczących ze stanem Nowy Jork.
W poniedziałek liczba zachorowań w Pensylwanii przekroczyła tysiąc, co oznacza, że stan ten stał się największym ogniskiem choroby od ponad trzydziestu lat. Z danych amerykańskich Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Stany Zjednoczone zmagają się z najwyższą od 1991 r. liczbą przypadków.
Źródło: Reuters