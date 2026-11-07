Tak źle nie było od 35 lat. Rekord zakażeń w USA, rośnie liczba ofiar

Maria Literacka

Maria Literacka

Ponad 5 tys. przypadków odry odnotowano w tym roku w Stanach Zjednoczonych - podaje agencja AFP. To najwięcej od 35 lat. Do tej pory władze stanowe poinformowały o co najmniej ośmiu zgonach spowodowanych zakażeniem. Wśród nich były bardzo małe dzieci.

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Personel medyczny w korytarzu szpitalnym: dwie osoby w zielonych strojach, za nimi szpitalne łóżko (zdj. ilustracyjne)
W USA odnotowano najwyższą liczbę przypadków odry od 35 lat (zdj. ilustracyjne)123RF/PICSEL

W skrócie

  • W 2026 roku w Stanach Zjednoczonych odnotowano 5182 przypadki odry, co stanowi najwyższy wynik od 1991 r.
  • Władze stanowe potwierdziły do tej pory co najmniej osiem zgonów spowodowanych odrą, wśród ofiar znajdują się bardzo małe dzieci.
  • Wskaźnik szczepień w USA spadł poniżej poziomu 95 proc., co jest wartością niezbędną do skutecznego zapobiegania ogniskom tej choroby wirusowej.
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Z danych opublikowanych w piątek przez Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) wynika, że w 2026 r. odnotowano w Stanach Zjednoczonych 5182 potwierdzone przypadki odry. Daje to najwyższy wynik od 1991 r.

Dla porównania - w całym 2025 r. było to 2289 przypadków.

USA. Rośnie liczba przypadków odry. Najwięcej zachorowań od 1991 r.

Jak podaje AFP, stanowe władze zgłosiły do tej pory co najmniej osiem zgonów spowodowanych odrą, część z nich dotyczyła bardzo małych dzieci.

W piątek rano przypadek śmierci niemowlęcia zarażonego odrą odnotowano w Wisconsin. Departament Usług Zdrowotnych tego stanu poinformował, że przypadku zgonu z powodu odry nie stwierdzono tam od 1990 r. 

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Podobną wiadomość przekazały we wtorek władze Nowego Jorku, gdzie do śmierci wywołanej odrą doszło po raz pierwszy od 30 lat. W tym przypadku informacja także dotyczyła dziecka.

Epidemia odry w USA. Spadł wskaźnik szczepień. Oskarżenia wobec sekretarza zdrowia

Jak zwraca uwagę AFP, w 2000 r. ogłoszono, że odra została wyeliminowana ze Stanów Zjednoczonych dzięki szczepieniom. Jednak w ostatnich latach nastąpił gwałtowny powrót choroby.

Przyczynił się do tego między innymi coraz niższy wskaźnik szczepień, który w ostatnich latach spadł poniżej 95 proc., czyli poziomu niezbędnego do zapobiegania ogniskom odry.

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Do wzrostu liczby zachorowań doprowadziła również rosnąca nieufność społeczeństwa wobec służby zdrowia. O podsycanie tej nieufności oskarżany jest amerykański sekretarz zdrowia i opieki społecznej Robert Kennedy Jr, znany ze sceptycznego podejścia do szczepionek.

Agencja wskazuje, że polityk wielokrotnie rozpowszechniał fałszywe informacje na temat szczepionki przeciwko odrze i bagatelizował zagrożenia związane z tą chorobą.

Źródło: AFP

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