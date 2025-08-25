W skrócie Rekordowa susza zarejestrowana w Europie i basenie Morza Śródziemnego, dotknęła ponad połowę badanych obszarów.

Najwyższy deficyt opadów odnotowany został w Gruzji i Armenii.

Fali upałów towarzyszyły pożary, które objęły ponad milion hektarów powierzchni UE.

Europejskie Obserwatorium Suszy (EDO) przedstawiło w poniedziałek wyniki analizy pogodowej, z której wynika, że pierwsza połowa sierpnia przyniosła najwyższy deficyt opadów od lat.

Zgromadzone dane objęły okres od 1 do 10 sierpnia i udowodniły, że bieżący miesiąc okazał się jeszcze bardziej dotkliwy dla gleby i stanu roślinności niż lato 2022 r., które uznawane było za wyjątkowo niesprzyjające.

Rekordowa susza w Europie. Odnotowano najwyższy poziom alarmowy

Wynik badania EDO dotyczący Europy i basenu Morza Śródziemnego to 51,3 proc., co oznacza, że tegoroczny sierpień jest najbardziej suchym miesiącem od czasu rozpoczęcia pomiarów w 2012 r.

EDO zauważa, że mniej więcej połowa badanego obszaru objęta jest suszą od ponad trzech miesięcy. Na początku sierpnia jego 7,8 proc. osiągnęło najwyższy poziom alarmowy, a 38,7 proc. znajdowało się w stanie ostrzegawczym.

Najbardziej z powodu suszy ucierpiał Kaukaz i północne Bałkany. Najwyższy poziom alarmowy pojawił się w Gruzji i Armenii. Suszą dotkniętych było 97 proc. tych powierzchni państw.

Stan opadów, który doprowadził do normalizacji wilgotności gleby i kondycji roślinności zanotowany został w Europie Środkowej. Badacze z EDO wskazują, że sytuacja poprawiła się w Niemczech, Szwajcarii, Austrii i Czechach.

Pożary strawiły ponad milion hektarów

Fali upałów, która przetoczyła się w ostatnich dwóch miesiącach przez Europę, towarzyszyły liczne pożary lasów. Te doprowadziły do tragedii, w których zginęli mieszkańcy Czarnogóry i Albanii.

Ogień pojawił się również w Hiszpanii, Portugalii i Włoszech, obecnie pożary występują tam jednak tylko lokalnie. AFP, opierając się na danych Europejskiego Systemu Informacji i Pożarach Lasów (EFFIS) informuje, że w 2025 r. pożary objęły ponad milion hektarów powierzchni na terenie Unii Europejskiej, co stanowi dotychczasowy rekord.

