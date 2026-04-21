W skrócie Poparcie dla prezydenta Donalda Trumpa spadło do 36 proc., co jest najniższym wynikiem w jego drugiej kadencji według sondażu Reuters/Ipsos.

Ankietowani negatywnie oceniają politykę zagraniczną Trumpa, a 71 proc. dorosłych Amerykanów uznało go za osobę niezrównoważoną.

Papież Leon XIV cieszy się większą sympatią społeczną niż Trump, a 60 proc. respondentów ocenia go pozytywnie.

Z opublikowanego w tym tygodniu sondażu Reuters/Ipsos wynika, że obecnie działania Trumpa aprobuje 36 proc. Amerykanów. To spadek w porównaniu z początkiem marca, gdy wskaźnik ten wynosił 40 proc.

Jednocześnie poziom dezaprobaty utrzymuje się na wysokim poziomie - 62 proc., co jest najgorszym wynikiem w trakcie jego drugiej kadencji. Podobny trend pokazuje także sondaż NBC News Decision Desk.

Według niego 37 proc. respondentów pozytywnie ocenia sposób sprawowania urzędu przez Trumpa, przy czym odsetek osób "zdecydowanie zadowolonych" spadł z 26 proc. rok wcześniej do 20 proc. aktualnie. Jednocześnie aż połowa badanych deklaruje zdecydowaną dezaprobatę.

Jak Amerykanie oceniają Trumpa? W tle spór z papieżem i wojna w Iranie

Jak zauważa Reuters, na wyniki sondażu wpływa polityka zagraniczna prezydenta. Poparcie dla działań militarnych USA w Iranie spadło z 36 do 35 proc. Ankietowani sceptycznie oceniają również skuteczność tych działań - tylko 25 proc. uważa, że zwiększą one bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych.

Kontrowersje wzbudziła także retoryka Trumpa, w tym jego ostra wymiana zdań z papieżem Leonem XIV oraz groźby wobec Iranu. 71 proc. dorosłych Amerykanów uznało prezydenta za osobę niezrównoważoną, odmienne zdanie ma natomiast 26 proc. badanych.

Oceny Trumpa wyraźnie różnią się w zależności od sympatii politycznych. Wśród republikanów 53 proc. uznaje go za osobę zrównoważoną, podczas gdy wśród demokratów 92 proc. uważa odwrotnie. W gronie wyborców niezależnych przeważa opinia krytyczna.

Papież oceniany lepiej niż Trump. Najnowszy sondaż

Sondaż poruszył także kwestię sprawności umysłowej 79-letniego prezydenta USA. Ponad połowa ankietowanych (51 proc.) uważa, że uległa ona pogorszeniu, a 40 proc. - że pozostała bez zmian. 6 proc. dostrzega poprawę.

Badanie wskazuje również, że papież Leon XIV cieszy się większą sympatią społeczną - pozytywnie ocenia go 60 proc. respondentów.

W tym samym czasie administracja Trumpa przygotowuje się do kolejnej rundy rozmów z Iranem, które mają odbyć się w Pakistanie, choć ich termin pozostaje niepewny w związku z wygasającym zawieszeniem broni.

Badanie Reuters/Ipsos przeprowadzono w dniach 15-20 kwietnia na grupie 4557 respondentów w USA. Margines błędu wynosi 2 punkty procentowe.

Źródło: Reuters

Zandberg w "Graffiti": Morawiecki chyba nie ma odwagi pójść na swoje Polsat News