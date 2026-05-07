Tak ze światem miał się żegnać Epstein. Ujawniono tajemniczy list

W skrócie Sędzia z Nowego Jorku ujawnił domniemany list pożegnalny Jeffreya Epsteina napisany w areszcie w lipcu 2019 roku.

List miał zostać odnaleziony przez współwięźnia Epsteina, Nicholasa Tartaglionego, który przekazał go swoim prawnikom.

Po śmierci Epsteina w celi w sierpniu 2019 roku ujawniono dokumenty potwierdzające jego powiązania z elitami politycznymi i finansowymi oraz liczne oskarżenia ze strony kobiet.

Sędzia Kenneth Karas upublicznił list w środę, na wezwanie dziennika "New York Times", który wniósł o odtajnienie dokumentu. Sędzia uznał, że nie ma powodów, by trzymać go w tajemnicy. Zastrzegł jednak, że nie może też potwierdzić jego autentyczności.

Tekst napisanej odręcznym, niewyraźnym pismem notatki brzmi: "Prowadzili śledztwo przez miesiąc - nic nie znaleźli!! I postawili mi zarzuty na 15 lat. To przywilej, by samemu wybrać moment pożegnania. I co mam zrobić - wybuchnąć płaczem? Nie ma w tym żadnej radości - nie warto!!".

Rzekomy list pożegnalny Epsteina upubliczniony. Miał go znaleźć współwięzień finansisty

List był umieszczony w aktach sprawy Nicholasa Tartaglionego, którą rozpatrywał sędzia Karas. Tartaglione był osadzony w tej samej celi co Epstein w nowojorskim areszcie. Mężczyzna został później skazany na karę czterokrotnego dożywotniego pozbawienia wolności za morderstwa.

Tartaglione powiedział, że odnalazł notatkę w lipcu 2019 r., gdy Epsteina wyniesiono z celi, nieprzytomnego i z kawałkiem materiału wokół szyi.

Mężczyzna relacjonował później, że znalazł tekst Epsteina w komiksie i przekazał swoim prawnikom, ponieważ finansista początkowo twierdził, że nie chciał targnąć się na własne życie, ale został zaatakowany przez Tartaglionego.

10 sierpnia 2019 r. Epstein został odnaleziony martwy w celi. Uznano, że odebrał sobie życie, ale niejasne okoliczności zgonu i zaniedbania personelu więziennego do dziś budzą kontrowersje.

Sprawa Jeffreya Epsteina wciąż budzi ogromne emocje

Zanim Epstein został aresztowany w 2019 r., został w 2008 r. skazany na Florydzie na karę pozbawienia wolności za przestępstwa związane z wykorzystywaniem nieletnich.

W styczniu bieżącego roku amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości ujawniło obszerny zbiór dokumentów, zebranych podczas różnych śledztw w sprawie Epsteina. Materiały potwierdziły szerokie powiązania finansisty ze światowymi elitami politycznymi i finansowymi.

Liczba ofiar Epsteina nie jest dokładnie znana. Z ujawnionych akt i pozwów cywilnych wynika, że wśród poszkodowanych są setki kobiet, które oskarżają Epsteina o wykorzystywanie lub o to, że stręczył je i przekazywał swoim znajomym.

