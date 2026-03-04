"Tak zaczynają się katastrofy". Sprzeciwili się USA, premier grzmi

- Tak zaczynają się wielkie katastrofy ludzkości. Nie można grać w rosyjską ruletkę losem milionów ludzi - powiedział premier Hiszpanii Pedro Sanchez, odnosząc się do ataku USA i Izraela na Iran. Jak dodał, jego kraj "nie będzie współwinny zła z obawy przed represjami ze strony niektórych państw". Donald Trump zagroził we wtorek, że wstrzyma handel z Hiszpanią. To odpowiedź na brak zgody rządu w Madrycie na wykorzystanie przez USA ich baz.

Wojna w Iranie. Hiszpania postawiła się USA, jasne stanowisko SanchezaWin McNamee / Staff / Pablo Blazquez Dominguez / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Premier Pedro Sanchez oznajmił, że Hiszpania sprzeciwia się łamaniu prawa międzynarodowego, konfliktom zbrojnym i powtarzaniu błędów przeszłości oraz podkreślił "nie dla wojny".
  • Prezydent Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone nie będą handlować z Hiszpanią, zarzucając jej niewystarczające wydatki na obronność i odmowę udostępnienia baz wojskowych.
  • Madryt odpowiedział, że ewentualna rewizja stosunków handlowych między USA a Hiszpanią powinna być zgodna z porozumieniami między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.
- Nie dla łamania prawa międzynarodowego. Nie dla założenia, że świat może rozwiązywać swoje problemy wyłącznie poprzez konflikty zbrojne. I wreszcie, nie dla powtarzania błędów przeszłości - podkreślił premier Pedro Sanchez w wystąpieniu transmitowanym przez telewizję.

Jak dodał, "stanowisko rządu Hiszpanii można podsumować w słowach: nie dla wojny".

Hiszpania sprzeciwiła się Trumpowi. Premier Sanchez: Nie dla wojny

Po wtorkowych groźbach prezydenta Donalda Trumpa, że Stany Zjednoczone zerwą kontakty handlowe z Hiszpanią, Sanchez podkreślił, że jego kraj "nie będzie współwinny czegoś złego dla świata, tylko z obawy przed represjami ze strony niektórych państw".

Przypomniał o rozpoczęciu przez USA w 2003 r. wojny z Irakiem, która doprowadziła do wzrostu terroryzmu, kryzysu migracyjnego i gospodarczego.

    Premier Hiszpanii wezwał USA, Izrael i Iran do zaprzestania działań wojennych "zanim będzie za późno". Wyraził też solidarność z państwami zaatakowanymi przez Iran w odpowiedzi na atak Izraela i USA.

    - Tak zaczynają się wielkie katastrofy ludzkości. Nie można grać w rosyjską ruletkę losem milionów ludzi - podkreślił szef hiszpańskiego rządu, który już w sobotę oświadczył, że jego kraj odrzuca "jednostronną akcję militarną" USA i Izraela przeciwko Iranowi.

    Atak na Iran. Donald Trump wstrzymuje handel z Hiszpanią

    We wtorek Donald Trump oświadczył, że nie jest zadowolony z Hiszpanii i powiadomił, że Stany Zjednoczone nie będą już handlować z tym krajem. Jak zaznaczył, kraj ten nie zwiększył wydatków na obronność do 5 proc. PKB, jak inne państwa NATO, a ostatnio odmówił USA wykorzystania swoich baz wojskowych na południu kraju do działań na Bliskim Wschodzie.

    - Hiszpania nie ma absolutnie niczego, czego potrzebujemy. Poza wspaniałymi ludźmi. Mają wspaniałych ludzi, ale nie mają wspaniałych władz - stwierdził prezydent USA.

      Rząd w Madrycie stwierdził w odpowiedzi, że ewentualna rewizja dwustronnych stosunków handlowych między USA a Hiszpanią powinna być zgodna z porozumieniami zawartymi między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską.

      Spięcie na linii Hiszpania - USA. "Posiadamy niezbędne zasoby"

      "Posiadamy niezbędne zasoby, żeby ograniczyć możliwy wpływ embarga handlowego nałożonego przez Stany Zjednoczone" - przekazano w komunikacie hiszpańskiego rządu, cytowanym przez Reutersa.

      Trump już wcześniej wielokrotnie krytykował Hiszpanię, głównie w kwestii wydatków na obronność. W pewnym momencie zasugerował nawet, że powinna być ona wyrzucona z NATO. Groził też Hiszpanii wprowadzeniem nowych ceł.

      Od soboty USA i Izrael atakują Iran, który odpowiada ostrzeliwaniem m.in. amerykańskich baz w regionie.

      Rosja włączy się w konflikt na Bliskim Wschodzie? Siemoniak: Trudno jest ocenićPolsat NewsPolsat News

