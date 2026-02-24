Najbardziej poszukiwany narkotykowy boss na świecie - El Mencho - nie żyje. Jak przekazał szef meksykańskiej obrony Ricardo Trevilla Trejo, w ustaleniu pobytu ukrywającego się szefa kartelu pomogła… wizyta jego partnerki. Nie była to jednak romantyczna historia, bo dzięki skoordynowanej akcji, w której zginęło ośmiu przestępców i 25 funkcjonariuszy, El Mencho został zabity.

Kim był El Mencho?

Nemesio Ruben Oseguera Cervantes - bo tak brzmi jego pełne nazwisko - przez lata wspinał się po przestępczej drabince. Pochodził z biednej, wielodzietnej rodziny i rzucił szkołę, by pomagać rodzinie w uprawie awokado. W młodości uwielbiał walki kogutów, stąd też jego drugi pseudonim - "Władca Kogutów".

Na początku przestępczej drogi siedział w amerykańskim więzieniu, a po powrocie do Meksyku został… policjantem, jednocześnie pełniąc rolę "sicario" w kartelu Sinaloa. Ciągle jednak było mu mało.

Kilkanaście lat temu współtworzył CJNG, czyli Cartel Jalisco Nueva Generacion, jak się później okazało, jeden z najbrutalniejszych i najszybciej rosnących karteli w Meksyku. El Mencho nie używał półśrodków - postawił na siłę, agresję, potężne uzbrojenie i sprawną organizację. Błyskawicznie wspiął się na szczyt przestępczego świata.

- Od 2010 roku stanął na czele świetnie zorganizowanej organizacji terrorystycznej - mówi dr Joanna Gocłowska-Bolek, latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Kartel zasłynął masowymi egzekucjami i niezwykłą - nawet jak na meksykańskie standardy - brutalnością, a także porwaniami dla okupu czy atakami na urzędników państwowych.

Meksykański kartel jak korporacja. Nawet z działem pomocy socjalnej

Kartel CJNG prowadzi zdywersyfikowaną działalność i dysponuje ogromnymi przychodami. Produkuje i przemyca nielegalne substancje - głównie do USA, ale też do innych części świata.

- Ale także prowadzi handel ludźmi, wymuszenia, porwania, kradnie i sprzedaje paliwo z ropociągów, a także kontroluje i opodatkowuje legalne i nielegalne biznesy: uprawy awokado, hodowlę bydła, walki kogutów, transport czy turystykę. Małe sklepiki i duże domy towarowe muszą kartelowi odprowadzać regularnie haracze - opowiada dr Gocłowska-Bolek.

- Kartel działa jak korporacja: w swoich wielotysięcznych strukturach posiada dział rekrutacji, dział pomocy społecznej, dział korumpowania urzędników, dział współpracy zagranicznej - dodaje rozmówczyni Interii.

Nic więc dziwnego, że śmierć El Mencho wywołała taką reakcję, jaką obserwowaliśmy w poniedziałek. Kartel był państwem w państwie, ze znakomitą organizacją, ale też z ok. 30 tysiącami członków, którzy dzięki narkotykowemu biznesowi utrzymywali swoje rodziny. Śmierć szefa musiała wiązać się z ostrą reakcją.

- Zabicie El Mencho wyzwoliło krwawe akcje odwetowe ze strony kartelu, co na wiele godzin, a może na dłużej, sparaliżowało aglomerację Guadalajary i ościenne stany. Doprowadzeni do wściekłości członkowie kartelu ustawiali blokady drogowe, podpalali autobusy, sklepy, stacje benzynowe i banki. Niektóre linie lotnicze odwołały loty, wstrzymano wiele imprez sportowych, mieszkańcom zalecano pozostanie w domach - tłumaczy dr Gocłowska-Bolek.

Z apelem wyszły też choćby polskie władze. "W związku z pogorszeniem sytuacji bezpieczeństwa w niektórych rejonach Meksyku, Ambasada RP w Meksyku zaleca wszystkim obywatelom Polski przebywającym w stanie Jalisco oraz ościennych stanach Michoacan, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas i Nayarit śledzenie i dostosowanie się do zaleceń bezpieczeństwa władz stanowych" - ostrzegła w niedzielę polska misja dyplomatyczna na platformie X.

We wtorek, jak przekazała prezydent Meksyku Claudia Sheinbaum, "panuje już spokój i cisza".

Meksyk - cisza czy cisza przed burzą?

Może to być jednak cisza przed burzą, bo zabicie El Mencho nie oznacza jednocześnie rozbicia kartelu CJNG. Wiemy z przeszłości, że likwidacja lidera zazwyczaj nie przynosi pożądanych skutków, jakimi byłoby wyeliminowanie problemu przestępczości zorganizowanej. Zazwyczaj po śmierci narkotykowego bossa jego miejsce zajmuje następny.

Strategia oddzielenia szefa gangu od całej struktury przestępczej prowadzona jest przez meksykańskie władze od 20 lat. Jak dotąd efekty były mizerne, bo kartele się rozdrabniały, powstawały nowe odnogi i wzrastała przemoc. Z czasem natomiast te początkowo mniejsze organizacje stawały się coraz silniejsze.

- To kolejny boss narkotykowy schwytany w ostatnich latach w Meksyku. W 2016 roku w ręce sprawiedliwości wpadł "El Chapo", w 2024 roku "El Mayo", było też wielu innych, a tymczasem... kartele trwają i rozwijają swoją działalność. Aresztowanie szefa takiej organizacji może ją osłabić, ale może też sprowokować wewnętrzne walki albo próby przejęcia przez sąsiednie kartele, co zawsze kończy się wzrostem przemocy - przekonuje dr Gocłowska-Bolek.

- Schedę po El Mencho być może przejmie wyznaczony przez niego następca - okaże się, czy zostanie nim jego pasierb, Juan Carlos Gonzalez Valencia, czy wybuchną walki pomiędzy kilkoma potencjalnymi przywódcami o wielkich ambicjach. To może doprowadzić do długich i krwawych zamieszek, w których zginie wiele osób i które pogrążą Guadalajarę i okolice w paraliżu. A tymczasem już za niespełna cztery miesiące to piękne miasto ma być jednym z gospodarzy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej - zaznacza latynoamerykanistka z Uniwersytetu Warszawskiego.

Amerykański wkład w odnalezienie i zabicie El Mencho

Tymczasem spory udział w odnalezieniu El Mencho miały Stany Zjednoczone. To amerykański wywiad pomógł meksykańskim władzom ustalić, gdzie znajduje się ten przestępca.

- Za schwytanie El Mencho amerykańska Agencja ds. Zwalczania Narkotyków (DEA) wyznaczyła nagrodę w wysokości 15 milionów dolarów, jedną z najwyższych w historii. I to udział USA miał kolosalne znaczenie dla przeprowadzenia całej operacji: wywiad USA udzielił informacji pozwalających na ustalenie miejsca pobytu El Mencho, zaś rosnąca presja administracji Donalda Trumpa skłoniła do większej determinacji w działaniach przeciwko grupom handlującym narkotykami - przekonuje dr Gocławska-Bolek.

Donald Trump od początku drugiej kadencji sprawę walki z narkotykami uczynił jednym ze swych sztandarów. Prezydent USA przekonuje, że jego kraj musi rozprawić się z problemem fentanylu, który niszczy amerykańskie społeczeństwo. Jednocześnie winą za taki stan rzeczy obarcza południowoamerykańskie kartele. Z całą pewnością nie jest to ostatnie słowo ze strony USA.

Łukasz Szpyrka

"Gość Wydarzeń". Hennig-Kloska odpowiada Pełczyńskiej-Nałęcz. "Zachęcam do miarkowania osądów" Polsat News