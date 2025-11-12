Kreml od lat ukrywał prawdziwe miejsce pobytu Władimira Putina, wykorzystując specjalnie stworzone do tego "bliźniacze biura" - donosi agencja UNIAN.

Nie jedno, a trzy biura. Gdzie przebywa Putin?

Jak odkryli dziennikarze projektu śledczego "Sistema", dla Putina przygotowano co najmniej trzy identyczne biura w różnych częściach Rosji - w Nowo-Ogariowie, Soczi i Wałdaju.

Dziennikarze przeanalizowali dziesiątki godzin audycji programu "Moskwa.Kremlin.Putin", archiwa strony internetowej Kremla, dokumenty dotyczące zamówień publicznych oraz plany budowlane. Odkryli, że "bliźniacze biura" tworzone są co najmniej od 2015 roku, by chronić rosyjskiego prezydenta.

"Bliźniacze biura" Putina. Zdradziły je szczegóły

Podczas analiz dziennikarze dostrzegli kilka drobnych szczegółów, które zdradziły, że Putin przebywa w pomieszczeniach w różnych lokalizacjach, chociaż mają one wyglądać na to samo biuro.

Chodzi o kolor blatu, układ kabli na ścianach i położenie termostatów oraz różniące się od siebie klamki.

Wzięto pod uwagę, że w biurze mogły być przeprowadzane drobne remonty, ale analizując daty nagrań okazało się, że po rzekomych zmianach w kolejnych filmach pomieszczenie wracało do stanu pierwotnego.

Dziennikarze ustalili, że w 2023 roku Putin zaprzestał korzystania ze swojego biura w Soczi, obawiając się ataków ukraińskich dronów. Na początku 2025 roku przestał też używać biura w Nowo-Ogariowie. Zauważono jednak, że jesienią tego roku polityk zaczął sporadycznie wracać do "bliźniaczych biur" w swoich rezydencjach.

