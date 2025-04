Tak Trump zamknął granicę. Jego "car" ujawnił dane

Dziewięciu migrantów - to jedyne osoby, które nie mając zezwoleń dostały się do USA w ciągu pierwszych 100 dni prezydentury Donalda Trumpa. Takie zestawienie przygotował powołany przez prezydenta USA "car granicy" Tom Homan. To pokłosie decyzji o skończeniu z polityką "złap i wypuść".