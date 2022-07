Tak teraz próbują przemycać narkotyki. Technologia zadziwiła policjantów

Oprac.: Dawid Zdrojewski Świat

Hiszpańska policja po raz pierwszy zobaczyła coś takiego. Funkcjonariusze przechwycili trzy podwodne drony zbudowane do przemycania narkotyków przez Morze Śródziemne. Bezzałogowe łodzie były zdolne do przenoszenia do 200 kg ładunku. Policja twierdzi, że to pierwsze znane im pojazdy podwodne, które można obsługiwać bezzałogowo.

Zdjęcie Bezzałogowe drony podwodne do przemytu narkotyków / foto. Hiszpańska Policja / materiały prasowe