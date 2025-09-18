W skrócie Ponad połowa południowej Europy w sierpniu zmagała się z suszą. To najwyższy wynik w historii pomiarów.

Wysokie temperatury i brak opadów spowodowały rekordowe pożary lasów w Hiszpanii, Portugalii i innych krajach południowej oraz wschodniej Europy.

Eksperci podkreślają konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i adaptacji do coraz gwałtowniejszych zjawisk klimatycznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Sierpień 2025 roku na południu Europy był trzecim najcieplejszym takim miesiącem w historii zapisów - wynika z danych udostępnionych przez unijną służbę ds. klimatu Copernicus Climate Change Service (C3S). Najgorętsze ósme miesiące, z 2023 i 2024 roku, były tylko trochę cieplejsze: o 0,22 st. C. Ponad połowa regionu zmagała się z suszą.

Sierpień w czołówce najgorętszych, susza w Europie

Na całym świecie sierpień 2025 roku okazał się o 1,29 st. C gorętszy niż w czasami przed rewolucją przemysłową (1850-1900). Średnia temperatura na Ziemi wyniosła 16,5 st. C i była o 0,49 stopnia wyższa od średniej dla tego miesiąca z lat 1991-2020.

Południowo-zachodnia Europa szczególnie mocno odczuła tak wysokie temperatury, zmagając się z potężnymi pożarami lasów i dojmującą suszą. Tamtejsi mieszkańcy doświadczyli latem trzeciej poważnej fali upałów - podkreśliła Samantha Burgess, zastępczyni dyrektora C3S.

"Wraz z niezwykle ciepłymi oceanami te zdarzenia podkreślają konieczność nie tylko zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, lecz również krytyczną potrzebę adaptowania się do coraz częstszych i coraz bardziej intensywnych zjawisk klimatycznych" - dodała Burgess w komentarzu do raportu Copernicus.

Europa, a zwłaszcza region Morza Śródziemnego, w sierpniu doświadczyły rekordowej suszy - informuje agencja AFP, w oparciu o analizy C3S.

Z suszą zmagało się 53 proc. regionu - to największy wskaźnik od 2012 roku, czyli od momentu, kiedy zaczęto gromadzić tego typu dane. To również znacznie więcej od średniej z lat 2012-2024, która dla sierpnia wynosiła 30,1 proc.

Bez kropli deszczu, z rekordowymi pożarami

Według europejskich ekspertów najmocniej wzrost temperatur odczuli mieszkańcy wschodniej Europy, Bałkanów i południowego zachodu. Latem susza opanowała 90 proc. powierzchni Armenii, Gruzji i Libanu. W Turcji wody brakowało w 84 proc. kraju, doszła tam również do wielu pożarów lasów.

Z niszczycielskim pożarem tego lata zmagały się również kraju Półwyspu Iberyjskiego. W Hiszpanii spłonęły ponad 384 tys. hektary lasów. W sierpniu doszło tam do największych tego typu kataklizmów od początku wieku - informują hiszpańskie media. Według stacji RTVE w sierpniu do pożarów lasów dochodziło tam sześć razy częściej niż zwykle.

W sąsiedniej Portugalii, gdzie temperatury latem często przekraczały 40 stopni Celsjusza, w sierpniu na 70 proc. kraju nie spadła nawet jedna kropla deszczu.

Mocno suszę odczula również Francja - tam na dwóch trzecich terytorium odnotowywano niedobory wody.

Copernicus cały czas gromadzi dane klimatyczne z różnorodnych źródeł, w tym z satelitów, statków badawczych, samolotów oraz stacji pogodowych. Dzięki temu jest w stanie prezentować bardzo dokładny obraz zmian klimatycznych zachodzących w obliczu postępującego globalnego ocieplenia.

Źródło: AFP, Climate.copernicus.eu, RTVE.es

-----

Co naprawdę uderzyło w dom w Wyrykach? Polsat News