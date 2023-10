Wejściówki na rodeo najlepiej kupować z dużym wyprzedzeniem. Wtedy jest największa szansa na zdobycie biletu z numerowanym miejscem, z którego zawody widać najlepiej. To najdroższe bilety, ale chętnych nigdy nie brakuje i trzeba mieć sporo szczęścia, żeby je dostać. Tym, którym się nie udało, zostają nienumerowane miejsca na trybunach - żeby zająć jak najlepsze miejsce z tych gorszych, trzeba czasem przyjść nawet kilka godzin przed rozpoczęciem zawodów .

Zanim pojawią się jeźdźcy

Na rodeo do Deadwood przyjechali kowboje i kowbojki z wielu amerykańskich stanów. Wśród zawodników reprezentanci Teksasu, Oklahomy, Wyoming, Nebraski, Kansas, Kolorado, Newady, Arizony, Pensylwanii, Kalifornii i oczywiście Południowej Dakoty, ale nie brakuje też jeźdźców z zagranicy, są reprezentanci Kanady i Australii.

Najpierw hymn i modlitwa

Po hymnie kowboje zdejmują kapelusze, przykładają je do piersi i ze spuszczonym wzrokiem zaczynają wspólną modlitwę. Modlitwę kończą gromkie brawa, w czasie których z łopoczącą flagą Stanów Zjednoczonych w ręku arenę konno objeżdża Miss Dakoty Południowej - widownia szaleje w patriotycznym uniesieniu.

Gdy miejscowy aktor zaczyna deklamować wiersz o powstaniu Ameryki, cały stadion słucha go w głębokim skupieniu. Na niejednym policzku pojawia się łza . Uroczysty wstęp przed zawodami kończy się, gdy przez arenę, zaprzężonym w sześć koni powozem przejeżdża burmistrz miasta z rodziną. Potem zawody mogą się rozpocząć.

Osiem magicznych sekund

W następnej tego wieczoru dyscyplinie "ladies bronc riding" startuje pięć zawodniczek, które także muszą utrzymać się osiem sekund na wierzgającym we wszystkie strony, osiodłanym tym razem koniu.

Najmniej emocji podczas tego rodeo budzi następna kategoria - "steer wrestling", podczas której jeździec zeskakuje z konia na biegnącego obok młodego byka , wykręca zwierzęciu kark i zmusza go do położenia się na ziemi. Dziewięciu zawodników, mimo ogromnych starań, dużych braw od publiczności nie dostaje. Podczas tej dyscypliny spora część widowni wychodzi po kolejne drinki.

Wracają, gdy zaczyna się "saddle bronc riding". Zawodnicy ujeżdżają konie osiodłane, ale wyjątkowo mało skłonne do współpracy. Następnie odbywa się walka z cielakiem, czyli "tie down roping". W tej kategorii kowboj najpierw musi złapać cielaka na lasso, a później na niego zeskoczyć z konia i przyduszając do ziemi jak najszybciej związać mu rogi i nogi liną.