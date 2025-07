Za swoje działania otrzymywał wynagrodzenie w euro oraz bitcoinach. Teraz grozi mu do 21 lat więzienia.

27-latek zdobywał informacje kontaktowe do dyplomatów, przejmował procedury bezpieczeństwa, plany budynku oraz inne tajne materiały oraz przekazywał je służbom obcych państw.

Norweg oskarżony o szpiegostwo na rzecz Federacji Rosyjskiej i Iranu pracował w ochronie ambasady USA w Oslo od marca do listopada 2024 roku, kiedy to został zdemaskowany i aresztowany.

Co norweskie służby zarzucają mężczyźnie? 27-latek miał wykorzystywać pracę w ambasadzie, by zdobywać i przekazywać dane kontaktowe do dyplomatów, personelu placówki, a także ich rodzin.