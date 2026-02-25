W skrócie Rosyjskie tankowce z tzw. floty cieni regularnie przepływają przez Kanał La Manche, przewożąc ropę wartą setki milionów dolarów, pomimo zachodnich sankcji.

Wielka Brytania skupia się na odstraszaniu i kontroli ubezpieczeniowej statków, podczas gdy USA i Francja przejmują tankowce objęte sankcjami.

Ponad 60 proc. rosyjskiego eksportu ropy odbywa się za pośrednictwem floty cieni, co znacząco wpływa na dochody Rosji ze sprzedaży tego surowca.

Szacuje się, że dziesiątki statków regularnie przewożą ropę naftową wartą setki milionów dolarów przez Kanał La Manche, finansując tym samym wojnę z Ukrainą. Ekspert ds. bezpieczeństwa, profesor Michael Clarke, ostrzega, że sytuacja może przerodzić się w "zmilitaryzowaną konfrontację na morzu".

Rosjanie wykorzystują bezczynność europejskich służb

Sky News opisuje, że w ciągu niecałych dwóch godzin przy brytyjskim wybrzeżu zarejestrowano trzy tankowce objęte sankcjami - "Rigel", "Hyperion" i "Kousai". Statki miały wypłynąć z rosyjskich portów na Bałtyku i przepłynąć przez Kanał La Manche.

Jeden z nich, 270-metrowy tankowiec "Suezmax Rigel", transportował z rosyjskiego Primorska do miliona baryłek ropy. Jego wartość szacowana jest na około 55 milionów dolarów. Statek pływa pod banderą Kamerunu, jest obsługiwany przez firmę z Seszeli i podlega sankcjom UE, Wielkiej Brytanii i Kanady.

"Hyperion", który obecnie pływa pod banderą rosyjską, już wcześniej zmieniał barwy, co jest typową taktyką "floty cieni". Zmiana bandery, niejasna struktura własnościowa i wątpliwe kwestie ubezpieczenia pozwalają statkom unikać kontroli.

Podczas rejsu "Kousai" brytyjska straż przybrzeżna zażądała dowodu ubezpieczenia - dokumenty musiały zostać dostarczone w ciągu 24 godzin. Jak dotąd nie doszło jednak do żadnych bezpośrednich zatrzymań na Kanale La Manche.

Rosja. Ropa tanieje, Moskwa omija sankcje

Analitycy szacują, że "flota cieni" liczy około 800 statków. Ponad 60 proc. rosyjskiego eksportu ropy naftowej odbywa się obecnie za pośrednictwem takich tankowców.

- W łańcuchu dostaw może być pięć, sześć lub siedem operacji przeładunku między statkami mających na celu ukrycie pochodzenia ropy - wyjaśnia Pamela Munger z firmy Vortexa, dostawcy danych analitycznych dotyczących globalnego rynku energii i fracht.

Po pełnej inwazji Rosji na Ukrainę to Chiny i Indie stały się głównymi odbiorcami rosyjskiej ropy. Sankcje wpłynęły jednak na jej cenę: rosyjska ropa Ural jest teraz sprzedawana po znacznie niższej cenie w stosunku do ropy Brent z Morza Północnego.

Według Davida Fife'a, głównego ekonomisty Argus Media, różnica między ceną ropy Ural a Brent w 2021 roku wynosiła 2-3 dolary za baryłkę. Obecnie wynosi ona jednak około 27 dolarów. To zmniejszyło dochody Rosji z ropy o około 25 proc. rocznie, a w niektórych miesiącach nawet o 50 proc.

Rosyjskie tankowce przy Wielkiej Brytanii. "Odstraszanie i osłabianie"

Jak wskazuje Sky News, USA przejmują tankowce objęte sankcjami, powiązane z Wenezuelą, a Francja przechwytuje statki na Morzu Śródziemnym. Tymczasem Wielka Brytania skupiła się głównie na kontroli ubezpieczeniowej podejrzanych tankowców.

Jednocześnie, zdaniem profesora Clarka, sojusznicy mogą podjąć bardziej zdecydowane działania. - Może nadejść czas, gdy Wielka Brytania i inne północnoeuropejskie potęgi morskie zaczną traktować te statki znacznie surowiej - ocenił.

Ministerstwo Obrony Wielkiej Brytanii poinformowało, że zażądało już dokumentów ubezpieczeniowych od ponad 600 statków i że priorytetem jest "odstraszanie, zakłócanie i osłabianie rosyjskiej floty cieni".

Na razie jednak tankowce nadal regularnie przepływają przez Kanał La Manche, zapewniając przepływ funduszy, które Kreml kieruje na wojnę z Ukrainą.

Źródło: Sky News

