Tajwański rząd ostrzega. "Przygotowują się do niespodziewanego ataku"
Chiny nasilają działania wojskowe wokół Tajwanu i przygotowują się do niespodziewanego ataku - wynika z raportu opublikowanego w czwartek przez tajwańskie Ministerstwo Obrony. Pekin ma wykorzystywać w tym celu m.in. sztuczną inteligencję oraz stosować wojnę hybrydową. Jak oceniono, działania Chin stanowią "zagrożenie dla regionalnego pokoju".
W skrócie
- Chiny zwiększają presję wojskową wokół Tajwanu i przygotowują się do potencjalnego, niespodziewanego ataku - wynika z raportu tajwańskiego resortu obrony.
- Pekin wykorzystuje sztuczną inteligencję do osłabiania cyberbezpieczeństwa oraz prowadzi działania hybrydowe.
- Tajwańskie Ministerstwo Obrony ostrzega, że te działania zagrażają regionalnemu pokojowi.
W publikowanym co dwa lata raporcie resort ostrzega, że Pekin w ciągu ostatnich pięciu lat zintensyfikował presję militarną, a od 2022 roku przeprowadził co najmniej sześć manewrów wojennych na dużą skalę wokół wyspy.
Według dokumentu Chiny używają narzędzi sztucznej inteligencji do osłabiania cyberbezpieczeństwa Tajwanu i wyszukiwania słabych punktów w infrastrukturze krytycznej. Pekin ma też stosować "wojnę hybrydową", aby osłabić zaufanie społeczeństwa do rządu oraz nasila presję w "szarej strefie" m.in. poprzez patrole straży przybrzeżnej.
"Zarówno poprzez konwencjonalne, jak i niekonwencjonalne działania wojskowe (Pekin) dąży do przetestowania swoich zdolności do ataku na Tajwan i konfrontacji z siłami zagranicznymi" - napisali autorzy raportu.
Rząd w Tajpej ostrzega: Chiny mogą chcieć zaskoczyć Tajwan
Resort obrony w Tajpej dodał, że Chiny mogą podjąć próbę nagłego przekształcenia ćwiczeń w działania bojowe, aby zaskoczyć Tajwan i jego międzynarodowych sojuszników, co będzie stanowić "poważne zagrożenie dla regionalnego pokoju".
W raporcie podkreślono także, że Pekin intensywnie wykorzystuje cywilne statki handlowe do transportu wojskowego i rozwija specjalistyczny sprzęt do operacji desantowych.
Komunistyczne władze w Pekinie uznają demokratycznie rządzony Tajwan za część swojego terytorium i nie wykluczają użycia siły w celu przejęcia nad nim kontroli, a prezydenta Laia Ching-te uznają za "separatystę". Lai odrzuca roszczenia Pekinu, twierdząc, że Republika Chińska (Tajwan) i Chińska Republika Ludowa (Chiny) "nie są sobie podporządkowane" i tylko mieszkańcy wyspy mogą decydować o swojej przyszłości.