W skrócie Minister pracy Tajwanu Hung Sun-han odwiedzi Nankin w Chinach jako uczestnik spotkania ministerialnego APEC, co jest pierwszą taką wizytą od objęcia urzędu przez prezydenta Williama Lai Ching-te w 2024 roku.

Podczas spotkania minister ma rozmawiać na temat zatrudnienia, szkolenia zawodowego, zabezpieczenia społecznego oraz wpływu sztucznej inteligencji na miejsca pracy.

Analitycy wskazują, że udział ministra w wydarzeniu nie oznacza wznowienia oficjalnego dialogu między Tajpej a Pekinem, a stanowiska dotyczące interpretacji obecności Tajwanu w APEC pozostają rozbieżne.

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Minister pracy Tajwanu Hung Sun-han przyjedzie w niedzielę do Nankinu w Chinach, aby wziąć udział w spotkaniu ministerialnym Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC).

Jak podaje "South China Morning Post", może być pierwszym członkiem rządu administracji prezydenta Williama Lai Ching-te, który odwiedzi Chiny kontynentalne od czasu objęcia przez niego urzędu w maju 2024 roku.

Podczas zaplanowanego na poniedziałek spotkania Hung ma rozmawiać m.in. o zatrudnieniu, szkoleniu zawodowym, zabezpieczeniu społecznym oraz wpływie sztucznej inteligencji na miejsca pracy.

Minister Tajwanu jedzie do Chin. Rzadka wizyta w Nankinie

Przed podróżą Hung podkreślił, że Tajwan uczestniczy w APEC pod nazwą "Chińskie Tajpej". Zapowiedział udział w spotkaniu zgodnie z procedurami organizacji oraz zasadami równego uczestnictwa i wzajemnej godności.

Nie będzie to jednak pierwsza w tym roku wizyta wysokiego rangą przedstawiciela Tajwanu w Chinach związana z APEC. Wiceminister gospodarki Lai Chien-hsin uczestniczył w spotkaniu ministerialnym dotyczącym energii w Pekinie, natomiast główna negocjatorka handlowa Yang Jen-ni w maju udała się na spotkanie ministrów handlu w Suzhou.

Hung będzie jednak najwyższym rangą przedstawicielem Tajwanu, który w tym roku przyjedzie do Chin na wydarzenie APEC.

Relacje Tajwanu z Chinami. Analitycy studzą oczekiwania

Opozycyjna posłanka Kuomintangu Lee Yen-hsiu określiła podróż jako niewielki, ale ważny krok w relacjach po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej.

Analitycy przestrzegają jednak przed traktowaniem wizyty jako sygnału wznowienia oficjalnego dialogu między Tajpej a Pekinem. Wang Kun-yi, szef Tajwańskiego Międzynarodowego Towarzystwa Studiów Strategicznych, zwrócił uwagę, że minister uczestniczy w wydarzeniu wielostronnym, a nie w bezpośrednich rozmowach z chińskimi władzami.

Według niego o istotniejszej zmianie można byłoby mówić w przypadku merytorycznych kontaktów, w tym spotkania Hunga z przedstawicielami władz Chin kontynentalnych.

Relacje między Pekinem a Tajpej pozostają napięte. Według fińskiego Yle Chiny zwiększyły w tym roku obecność wojskową na wodach w pobliżu Tajwanu, a Pekin odrzuca bezpośrednie rozmowy z prezydentem Laiem, którego określa mianem "separatysty".

Pekin i Tajpej różnią się w sprawie udziału Tajwanu w APEC

Rzecznik chińskiego Biura ds. Tajwanu Chen Binhua stwierdził, że udział Tajwanu w wydarzeniach APEC od 1991 roku odbywa się zgodnie z zasadą "jednych Chin", memorandum APEC oraz dotychczasową praktyką.

Tajpej odrzuca taką interpretację. Według strony tajwańskiej memorandum dotyczące przystąpienia do APEC nie zawiera odniesienia do zasady "jednych Chin" i przewiduje równoprawny udział Tajwanu z pozostałymi członkami organizacji.

Źródła: Reuters, "South China Morning Post (SCMP)"



