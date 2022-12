Tajwan wydłuży czas obowiązkowej służby w wojsku. Reakcja na działania Chin

Oprac.: Wiktor Kazanecki Świat

Władze Tajwanu ogłoszą we wtorek plan przedłużenia obowiązkowej służby wojskowej do jednego roku z obecnych czterech miesięcy - podała rządowa agencja informacyjna. Ma to związek z rosnącą presją wojskową ze strony Chin, które domagają się uznania swojego zwierzchnictwa nad wyspą, a ponadto wysyłają okręty i samoloty, które naruszają nieformalną granicę morską.

Zdjęcie Tajwańscy żołnierze; zdj. ilustracyjne / Taiwan Presidential Office/Associated Press/East News / East News