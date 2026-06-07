W skrócie Tajwańska straż przybrzeżna poinformowała o wysłaniu statków w odpowiedzi na działania Chin na wodach na wschód od wyspy, określając je mianem naruszenia prawa międzynarodowego.

Tajwan wykrył cztery chińskie statki rządowe płynące z Xiamen poza wody ograniczonego dostępu i wysłał własne jednostki do monitorowania oraz wsparcia działań obserwacyjnych.

Japonia i Filipiny rozpoczęły rozmowy na temat wytyczenia granicy morskiej, co spotkało się z krytyką i działaniami ze strony Chin, a Tajwan zaapelował o konsultacje w tej sprawie.

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Tajwan poinformował, że wykrył cztery chińskie statki rządowe wypływające z portu w Xiamen, które wyruszyły poza tajwańskie wody ograniczonego dostępu na południowy zachód od wyspy.

Chińskie statki były monitorowane "przez cały czas", a Tajwan "wysłał niezbędne jednostki, aby odpowiednio zareagować" - poinformowała tajwańska straż przybrzeżna w oświadczeniu, dodając, że wysłała ponad pięć statków "w celu wsparcia działań obserwacyjnych".

W oświadczeniu podano, że chińskie statki miały przybyć "na odpowiednie wody" w niedzielę, dodając, że "Chiny nie mają żadnych praw suwerennych na wodach na wschód od Tajwanu".

Chiny reagują na sojusz dwóch państw. "Specjalna operacja egzekwowania przepisów"

W zeszłym miesiącu Tokio i Manila ogłosiły, że rozpoczną formalne rozmowy "w sprawie wytyczenia granicy morskiej" strefy ekonomicznej i szelfu kontynentalnego między nimi, co wzbudziło gniew Pekinu. Chińskie władze nazwały negocjacje "nielegalnymi", domagając się wyłącznej kontroli nad tymi wodami.

W sobotę ministerstwo transportu w Pekinie zorganizowało siły policji morskiej z nadmorskich prowincji Fujian i Guangdong w celu "przeprowadzenia specjalnej operacji egzekwowania przepisów ruchu morskiego na wodach na wschód od wyspy Tajwan" - poinformowała państwowa agencja informacyjna Xinhua.

W komunikacie nie podano szczegółów dotyczących operacji, w tym jej czasu trwania ani tego, czy nadal trwa, a także nie wspomniano, czy policja morska wysłała statki w ten rejon.

Operacja była "koniecznym działaniem podjętym w odpowiedzi na jednostronne oświadczenie Japonii i Filipin, że rozpoczną one 'negocjacje w sprawie wytyczenia granicy morskiej' w pobliżu Tajwanu - dodała agencja Xinhua.

Spór o terytorium. Japonia i Filipiny jednoczą się przeciwko Chinom

W środę Tajwan oświadczył, że należy skonsultować się z nim w sprawie rozmów między Japonią a Filipinami.

Wspólne pretensje Manili i Tokio dotyczące chińskich roszczeń terytorialnych na morzu sprawiły, że w ostatnich latach zbliżyły się one do siebie.

Japonia i Chiny toczą spory terytorialne i gospodarcze na Morzu Wschodniochińskim,

Tymczasem Pekin wysłał okręty marynarki wojennej i straży przybrzeżnej na Morze Południowochińskie, próbując uniemożliwić Filipinom dostęp do strategicznie ważnych raf i wysp, co doprowadziło do serii konfrontacji.

Źródło: AFP





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