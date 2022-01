Przedsiębiorstwo państwowe Taiwan Tobacco and Liquor (TTL) poinformowało, że dokonało zakupu w grudniu, aby wesprzeć Litwę, która jest w dyplomatycznym konflikcie z Chinami.



"Litwa nas wspiera, a my wspieramy Litwę - TTL wzywa do wzniesienia za to toastu" - oświadczyła firma na łamach South China Morning Post.

Prezes Tajwańskiej Rady Rozwoju za pośrednictwem Facebooka zaprosiła obywateli do zakupu rumu, który trafi do sklepów pod koniec stycznia. Opublikowano również listę drinków oraz przepisów, do których można użyć tego trunku.







Konflikt chinsko-litewski

Chiny zdecydowały się nie przyjmować dostawy litewskiego rumu po tym, jak Litwa określiła swoją ambasadę mianem "ambasady Litwy na Tajwanie", a nie "ambasady Litwy w Chińskim Tajpej." Rząd Chin jest wrażliwy na używanie określenia "Tajwan" ponieważ traktuje wyspę jako swoją prowincję i odrzuca wszelkie działania wspierające suwerenność tego obszaru.



Reklama

W ostatnich latach Pekin często blokował lub ograniczał import produktów z krajów, z którymi prowadzi dyplomatyczne spory, m.in. węgla, wina i homarów z Australii.



Rząd Tajwanu chce wzmacniać relacje z przyjaznymi narodami. W przeszłości wspierał strony dotknięte restrykcjami handlowymi, zachęcając mieszkańców do zakupu produktów.