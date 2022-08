Wśród 16 samolotów ChRL, które naruszyły linię mediany Cieśniny Tajwańskiej - niepisaną granicę kontroli morskiej wyznaczoną przez geograficzny środek cieśniny pomiędzy Tajwanem a ChRL - znalazły się cztery myśliwce Shenyang J-16, cztery myśliwce Shenyang J-11 oraz osiem myśliwców rosyjskiej produkcji Su-30.

Oprócz tego, jak podaje resort, w okolicy Tajwanu aktywne było dodatkowe 29 samolotów, co daje w sumie 45 samolotów Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ćwiczących w bliskiej odległości od przestrzeni powietrznej Tajwanu.

Reklama

Jak podkreślono w oświadczeniu, w odpowiedzi na oba naruszenia strona tajwańska wysłała własne samoloty bojowe, by monitorowały sytuację. Włączone zostały systemy obrony przeciwrakietowej, wysłano również ostrzeżenia radiowe.

Ćwiczenia chińskiej armii wokół Tajwanu

Chińska armia od 4 sierpnia prowadzi bezprecedensowe ćwiczenia wokół Tajwanu w odwecie za niedawną wizytę spikerki Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi w Tajpej.

Początkowo chińskie manewry miały zakończyć się w niedzielę, ale zostały przedłużone. We wtorek dowództwo wschodniego teatru działań chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej ogłosiło, że manewry trwają i skupiają się głównie na ćwiczeniu blokady i logistyki zaopatrzenia.

Tajwańskie władze: Chiny prowadzą zakrojoną na szeroką skalę kampanię dezinformacyjną

W poniedziałek tajwański resort obrony informował, że oprócz manewrów, Chiny prowadzą zakrojoną na szeroką skalę kampanię dezinformacyjną. Jak podano, w przeciągu tygodnia wykryto co najmniej 270 prób szerzenia fake newsów, których celem jest osłabianie publicznego zaufania do tajwańskiego rządu, podważanie morale społeczeństwa oraz propagowanie zjednoczenia z Chinami.

We wtorek szef MSZ Tajwanu Joseph Wu powiedział na konferencji prasowej w Tajpej, że wizyta spikerki Pelosi była pretekstem do rozpoczęcia zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeń wojskowych wokół Tajwanu, które były od dawna zaplanowane i mają na celu przygotowanie się Chin do inwazji na Tajwan. Wu wezwał również społeczność międzynarodową, aby wsparła ochronę pokoju i stabilności w regionie.