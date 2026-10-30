W skrócie Niemiecka policja odkryła pod warsztatem samochodowym w Remscheid ukryty arsenał obejmujący około 300 sztuk broni palnej i niemal 100 tys. sztuk amunicji.

60-letni właściciel warsztatu przyznał się do nielegalnego handlu bronią, w tym do zakupu w Polsce 70 pistoletów maszynowych modelu Skorpion.

Prokuratura podejrzewa, że część broni trafiła do środowisk przestępczych, a głównemu oskarżonemu grozi przed sądem w Wuppertalu od sześciu do siedmiu lat więzienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Jeden z największych arsenałów broni wojskowej odkrytych w Niemczech w ostatnich dziesięcioleciach znajdował się pod warsztatem samochodowym w Remscheid, w Nadrenii Północnej-Westfalii.

Policjanci natrafili na cztery ukryte komory wypełnione uzbrojeniem i amunicją. Opróżnianie pomieszczeń trwało kilka tygodni.

W piątek przed Sądem Krajowym w Wuppertalu ma zapaść wyrok wobec 60-letniego mechanika, który przyznał się do nielegalnego handlu bronią.

Niemcy. Setki sztuk broni ukrytych pod warsztatem samochodowym

Podczas przeszukania funkcjonariusze zabezpieczyli około 300 sztuk sprawnej broni palnej. Wśród nich znajdowało się 125 karabinów maszynowych, 67 pistoletów maszynowych, 51 pistoletów i 11 rewolwerów. Śledczy odkryli także 32 sztuki broni długiej, w tym karabiny precyzyjne.

Na tym lista znalezisk się nie skończyła. W podziemnych pomieszczeniach przechowywano również 13 sztuk uzbrojenia przeciwpancernego, 38 granatów ręcznych oraz niemal 100 tys. sztuk amunicji.

Policjanci znaleźli ponadto mundury pochodzące z czasów III Rzeszy. Według mediów część arsenału znajdowała się za ukrytymi drzwiami i przegrodami.

Jak podaje lokalny dziennik "Remscheider General-Anzeiger", niektóre materiały wybuchowe były na tyle niebezpieczne, że nie zdecydowano się ich transportować do policyjnego magazynu dowodów. Zostały zdetonowane w kamieniołomie w Remscheid.

Polski trop w sprawie arsenału. Chodzi o 70 pistoletów maszynowych

Główny oskarżony przyznał się do zakupu w Polsce 70 pistoletów maszynowych czeskiego modelu Skorpion. Broń miała następnie trafić do Niemiec.

Według "Remscheider General-Anzeiger" mężczyzna z Polski, który uczestniczył w transporcie uzbrojenia, zeznał, że pistolety maszynowe przewieziono do Remscheid ukryte w meblach. Nie udało się jednak ustalić, gdzie ostatecznie znalazło się 70 sztuk tej broni.

60-letni właściciel warsztatu tłumaczył przed sądem, że interesuje się uzbrojeniem z czasów II wojny światowej. Swoją pasję określił mianem kolekcjonerstwa. - Można powiedzieć, że jestem fanatycznym kolekcjonerem - stwierdził podczas procesu.

Śledztwo wykazało, że sprawa nie ograniczała się do gromadzenia militariów. Dwaj inni mężczyźni przyznali się do kupna od 60-latka pistoletów maszynowych Skorpion i amunicji. Ich działalnością zainteresowali się funkcjonariusze działający pod przykryciem, którzy nawiązali z nimi kontakt jako potencjalni nabywcy.

Proces w Wuppertalu. Właścicielowi arsenału grozi więzienie

Przed Sądem Krajowym w Wuppertalu główny oskarżony odpowie za poważne naruszenia niemieckich przepisów dotyczących kontroli broni wojskowej.

60-latkowi grozi od sześciu do siedmiu lat pozbawienia wolności. Taki przedział kary przewiduje porozumienie zawarte między sądem, prokuraturą i obroną. W zamian oskarżony przyznał się do zarzucanych mu czynów.

W sprawie zapadły już dwa wyroki. Mężczyźni w wieku 35 i 38 lat, którzy kupowali broń od głównego oskarżonego, zostali skazani odpowiednio na dwa i pół roku oraz trzy i pół roku więzienia.

Źródła: TAG24, WDR, "Remscheider General-Anzeiger"



