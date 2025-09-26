Stary Kontynent reaguje na ostatnie wrogie działania Rosji. W Moskwie, za zamkniętymi drzwiami, odbyło się "napięte spotkanie" wysłanników Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec z rosyjskimi urzędnikami - podaje Bloomberg, powołując się na anonimowe źródła zaznajomione ze sprawą.

Europejscy dyplomaci ostrzegli swoich rosyjskich rozmówców, że NATO jest gotowe, aby stanowczo odpowiedzieć na dalsze naruszenia przestrzeni powietrznej Sojuszu, w tym poprzez zestrzelenie rosyjskich samolotów.

Tajne spotkanie w Moskwie. Na Kreml przyjechała delegacja z Europy

Wysłannicy wyrazili swoje zaniepokojenie wtargnięciem trzech myśliwców MiG-31 nad Estonię w zeszłym tygodniu. Uważa się, że naruszenie było celowym działaniem zleconym przez dowódców z Rosji.

Rosyjscy urzędnicy zaprzeczyli, by ich samoloty naruszyły estońską przestrzeń powietrzną, i zapewnili, że nie próbują testować NATO. Dodatkowo stwierdzili, że wtargnięcie dronów do Polski było wynikiem błędu - wynika z publikacji Bloomberga. Przypomnijmy, rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył w tym tygodniu, że rosyjskie loty wojskowe odbywają się zgodnie z międzynarodowymi przepisami.

Podczas spotkania z europejską delegacją przedstawiciel Rosji miał przekazać, że wtargnięcia są odpowiedzią na ukraińskie ataki na Krym. Dodatkowo stwierdził, że nie byłyby one możliwe bez wsparcia NATO.

Spotkanie z europejską delegacją na Kremlu. Rosjanie sporządzali obszerne notatki

Jak podali anonimowi urzędnicy, z którymi rozmawiał Bloomberg, w trakcie tajnego spotkania Rosjanie sporządzali obszerne notatki. Europejczycy podejrzewają, że urzędnicy Kremla mieli za zadanie szczegółowo przekazać stanowisko NATO .

Niemiecki urzędnik rządowy potwierdził, że spotkanie rzeczywiście się odbyło - relacjonuje Bloomberg. Przypomnijmy, kanclerz Friedrich Merz mówił w czwartek, że koordynuje działania z Paryżem, Londynem i Warszawą oraz popiera "wszelkie niezbędne środki" do obrony Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Źródło: Bloomberg

