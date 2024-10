Trump i Putin utrzymują kontakt? Sztab republikanina uderza w dziennikarza

Do sprawy odniósł się też rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow jednoznacznie zdementował doniesienia medialne o kontaktach telefonicznych Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. - Nie, to nieprawda - powiedział krótko Pieskow, dodając, że nie dziwi go, że takie informacje pojawiają się na kilka tygodni przed wyborami, ponieważ jest to element strategii przeciwników w kampanii wyborczej.